Premios “Dedicación” honran a jóvenes talentos musicales de Vietnam

Hoang Rob, "Nuevo artista del año"

Khac Hung recibe el premio "Productor del año"

Le Thien Hieu, el transgénero que surgió como un nuevo fenómeno en "Sing My Song" con la canción "Mis abuelos"

Noo Phuoc Thinh, "Cantante del año"

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Hoang Rob, un extraordinario y talentoso violinista de 26 años, fue distinguido como “Nuevo artista del año” durante la entrega de los premios “Cong Hien” (Dedicación) del periódico The Thao & Van Hoa (Deportes & Cultura) de la Agencia vietnamita de Noticias (VNA).El acto de premiación de esta oncena edición fue celebrado anoche en Ciudad Ho Chi Minh, con la asistencia del director general de la VNA, Nguyen Duc Loi.El premio de la nueva categoría “Productor del año” perteneció a Khac Hung, 25 años, quien también ganó el galardón de “Compositor del año”.El “Vídeo del año” es “Bong Bong Bang Bang” de 365Daband, soundtrack de la película “Tam Cam: Historias no contadas”, titular del Cometa de Plata 2016, uno de los premios importantes del cine vietnamita.En la categoría “Canción del año”, la obra “Mis abuelos” de Le Thien Hieu conquistó el máximo galardón, mientras el premio “Álbum del año” recayó en “To the core” de Tran Thu Ha.La categoría “Serie del año” correspondió a Sing My Song, y el “Programa del año” fue “Las manos que encienden fuegos” de la banda de rock The Wall.El premio más importante, “Cantante del año”, perteneció a Noo Phuoc Thinh, por sus contribuciones constantes al desarrollo de la música contemporánea nacional, y su divulgación en el extranjero.Fundados en 2004, los premios “Cong Hien” son votados por los periodistas de cultura y artes de todas las agencias de prensa nacionales. – VNA