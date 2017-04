Presidenta de Parlamento dialoga con electores de Can Tho

La presidenta de la Asamblea Nacional Nguyen Thi Kim Ngan, dialoga con votantes de Can Tho. (Fuente: VNA)

Can Tho, 27 abr (VNA)- La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, junto con los diputados de la Unidad Electoral número 1 de la ciudad de Can Tho, sostuvo hoy un encuentro con votantes del distrito de Phong Dien.La titular parlamentaria informó varios contenidos a debatir en el próximo tercer período de sesiones y respondió preguntas de electores sobre varias cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la higiene alimentaria, la lucha contra corrupción y la inversión en las áreas de cultivo de árboles frutales.También respondió a las dudas de los votantes acerca de la gestión de mercancías falsificadas y de baja calidad y la solución para mitigar las pérdidas causadas por la sobreoferta de carne de puerco.El mismo día, Kim Ngan dialogó con electores de la ciudad de Can Tho. – VNAVNA – POL