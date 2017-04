Presidenta de Parlamento vietnamita responde a preguntas de electores

La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam​ (VNA) – La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento), Nguyen Thi Kim Ngan, respondió hoy a preguntas y propuestas de electores en el distrito de Ninh Kieu, en la ciudad sureña de Can Tho.En torno a la lucha contra la corrupción, Kim Ngan declaró que la Dirección Central al respecto, encabezada por el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, llevó a la justicia diversos casos importantes.En cuanto a los ineficientes proyectos de gran escala, la legisladora afirmó que el Parlamento instó al gobierno a aplicar sanciones estrictas a los colectivos e individuos política y económicamente responsables, y que los resultados serán informados a los electores.Por otra parte, aseguró que la Asamblea Nacional continúa perfeccionando el marco legal en la nueva situación, y especificó que en el Código Penal (modificado), las sanciones aplicadas a los delitos relacionados con la higiene alimentaria, el medio ambiente y las drogas fueron fortalecidas.Al contestar a preguntas sobre la lucha contra el abuso sexual infantil, Kim Ngan esclareció que el Parlamento encargó a una comisión la supervisión de las tareas vinculadas con ese candente problema, y estudiará el aumento de las sanciones por ese crimen.Tras escuchar opiniones sobre la construcción de la marca de arroz vietnamita, la legisladora afirmó que la Asamblea Nacional revisará el marco legal para adoptar nuevas políticas destinadas a promocionar ese producto crucial del país.En la ocasión, Kim Ngan respondió a preguntas sobre la garantía del bienestar social, la reducción de accidentes de tránsito y el pago del seguro médico.Durante su estancia en Can Tho, la presidenta parlamentaria también asistió a un acto con motivo de celebrar el Día de la Liberación del Sur (30 de abril), el Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo) y el natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo). – VNA