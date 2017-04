Presidente de Vietnam dialoga con electores en Ciudad Ho Chi Minh

Tran Dai Quang (centro) dialoga con electores en Can Gio (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh, (VNA) – Como el único distrito costero de Ciudad Ho Chi Minh, Can Gio debe impulsar la economía marítima, al lado de la agricultura y el turismo ecológico, histórico y de aldeas de oficios tradicionales, recomendó hoy el presidente vietnamita, Tran Dai Quang.El mandatario, quien sostuvo un diálogo con electores en Can Gio, puso de relieve la importancia de proteger el medio ambiente, para garantizar un crecimiento rápido y sostenible.Can Gio, base revolucionaria de la resistencia contra los invasores estadounidenses que fue afectada gravemente por la guerra, hoy día alcanzó notables avances socioeconómicos, gracias a los esfuerzos del sistema político y del pueblo, evaluó.Exhortó al gobierno de Ciudad Ho Chi Minh a acelerar el perfeccionamiento de infraestructuras de Can Gio, particularmente instó al fortalecimiento del sistema de diques para mitigar las secuelas del cambio climático.Can Gio es el distrito más pobre de Ciudad Ho Chi Minh, reiteró y en este sentido, llamó a la administración de la urbe a ofrecer asistencia oportuna a los residentes locales en la producción agrícola, la aplicación de ciencia-tecnología, el desarrollo de los recursos humanos, la garantía del bienestar social, la reducción de la pobreza y la creación de empleo.También reconoció las propuestas de los electores sobre el aumento de la ayuda destinada a las personas con méritos revolucionarios, los pobres, combatientes y personas contratadas para la protección y gestión de bosques. – VNA