Presidente del Comité Popular de Hanoi dialoga con pobladores de Dong Tam

Hanoi, 22 abr (VNA)- El presidente del Comité Popular (gobierno) de Hanoi, Nguyen Duc Chung, dialogó hoy con pobladores de la comuna de Dong Tam, del distrito suburbial de My Duc, en torno a la situación complicada en esa localidad, afectada por las violaciones en la gestión de terreno.



El presidente del Comité Popular de Hanoi, Nguyen Duc Chung (Fuente: VNA)

En las conversaciones, los habitantes locales admitieron sus violaciones de la ley debido a la falta de conocimientos jurídicos, solicitaron la tolerancia y pidieron que las autoridades competentes no les impongan sanciones.Instaron que el Grupo de Telecomunicaciones Viettel, de propiedad militar, no construya obras en la tierra en disputas hasta que se dé a conocer la conclusión y solución final sobre el asunto.Informaron que los funcionarios y policías, detenidos ilegalmente por ellos mismos en las controversias, recibieron buen tratamiento.Pidieron a Duc Chung realizar investigaciones sobre la detención de Le Dinh Kinh, de 82 años y residente de Dong Tam, quien se involucró en las disputas de terreno.

Después de escuchar las opiniones de los habitantes locales, Duc Chung informó que las autoridades decidieron llevar a cabo una inspección rigurosa e integral sobre la gestión y el uso de los recursos terrestres en esta comuna.



Se comprometió con la conclusión sobre el tema después de 45 días y urgieron a los residentes locales a proporcionar informaciones y participar en la inspección realizada por los organismos competentes.



En cuanto a la detención del anciano Le Dinh Kinh, Duc Chung anunció que ordenó una investigación al respecto y si se detectan infracciones en ese caso, las personas implicadas serán severamente castigadas.



Tras el diálogo, los habitantes de Dong Tam alcanzaron un alto consenso sobre las cuestiones planteadas por el presidente del Comité popular municipal y acordaron liberar a los funcionarios y policías detenidos.



En 1980, el Primer Ministro responsabilizó al Ministerio de Defensa construir el aeropuerto Mieu Mon en las comunas de My Luong, Tran Phu y Dong Lac (distrito de Chuong My) y Dong Tam (My Duc), de la provincia de Ha Tay (anexada a Hanoi).



Hasta octubre de 2014, la cartera entregó esta parte de terreno a la Fuerza Aérea y Antiaérea para establecer un puesto de control del Regimiento 28.



Luego, recuperó 50,03 hectáreas para entregar al Grupo militar de Telecomunicaciones Viettel, incluidas 46 hectáreas de la comuna de Dong Tam, con el fin de realizar una obra de defensa según la decisión número 551/QD-TM aprobada el 27 de marzo de 2015.



Con anterioridad, debido a la negligencia del gobierno local, varios agricultores de la aldea de Hoanh en la comuna de Dong Tam usurparon el terreno de cultivo y construyeron obras en esa parte de tierra.



Por lo tanto, cuando el Ministerio de Defensa dispuso la recuperación de la tierra, algunos de ellos se opusieron y enviaron denuncias a los organismos competentes.



Al respecto, las autoridades del distrito de My Duc y Hanoi efectuaron varios diálogos para explicarles al respecto, pero esas personas no aceptaron las razones expuestas y organizaron diversas actividades causando desorden en la localidad.



Ante esta situación, el 30 de marzo de 2017, la policía de Hanoi procesó el caso como “alteración del orden público” según el artículo número 245 del Código Penal de 1999.



Posteriormente, el 15 de abril, fueron arrestadas cuatro personas, incluido Dinh Kinh, por alterar la seguridad pública.



Después de la detención, una multitud de pobladores de Dong Tam se congregaron y bloquearon la salida de la comuna a vehículos de la policía, los destruyeron y detuvieron ilegalmente a funcionarios y policías locales.-VNA



VNA-SOC