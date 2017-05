Presidente del Senado de Myanmar visita Ciudad Ho Chi Minh

Presidente del Parlamento y titular del Senado de Myanmar, Mahn Win Khaing Than (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh, 11 may (VNA)- El presidente del Parlamento y titular del Senado de Myanmar, Mahn Win Khaing Than, sostuvo hoy conversaciones con el secretario del Comité del Partido Comunista en Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Thien Nhan, en ocasión de su visita a Vietnam.En el encuentro, el anfitrión destacó las relaciones tradicionales y las similitudes que comparten las dos partes en cultura y religión, así como el desarrollo de los nexos comerciales.Durante los últimos años, la ciudad sureña vietnamita organiza anualmente la feria comercial en Rangún, mientras las empresas de viajes myanmenas participan con frecuencia en las ferias de turismo en Ciudad Ho Chi Minh, señaló.También afirmó que Ciudad Ho Chi Minh impulsará la cooperación con Myanmar, sobre todo en las actividades comerciales e inversionistas.Por su parte, Mahn Win Khaing Than expresó su impresión ante el desarrollo vigoroso de Ciudad Ho Chi Minh, considerando que esos éxitos son frutos de la dirección acertada de los líderes y la participación activa de los pobladores.Exteriorizó el interés de Naypyidaw en adquirir experiencias de la ciudad en el desarrollo de la educación, sobre todo en la capacitación de los recursos humanos, base para el progreso socioeconómico nacional. – VNAVNA – POL