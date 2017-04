Presidente vietnamita exhorta a Nghe An a fomentar gestión de terreno y minerales

El presidente de Vietnam, Tran Dai Quang (Fuente: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA)– El presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, instó hoy a la provincia central de Nghe An a fortalecer la gestión estatal sobre las actividades constructivas y el uso del terreno y de otros recursos naturales.Durante un encuentro con autoridades provinciales, el mandatario exigió a Nghe An a fortalecer el control de la evaluación de los efectos ambientales de los proyectos de inversión, acelerar la implementación de los programas clave y retirar el permiso de los planes ineficientes.El territorio necesita convertir el turismo en locomotora de la economía local, prestar mayor atención al desarrollo de la cultura y salud y a la garantía del bienestar social, impulsar la reducción de la pobreza y la creación de empleos, así como cumplir efectivamente las políticas de asistencia a las personas con méritos revolucionarios y los necesitados de protección social.Sobre todo, exhortó a Nghe An a promover el crecimiento de las industrias de alta tecnología, con ahorro de combustibles y materiales, y amigables con el medio ambiente.Otra tarea importante de Nghe An es vincular el desarrollo de la economía marítima a la salvaguarda de la soberanía de la Patria.Por otra parte, propuso que la provincia intensifique la aplicación de ciencia-tecnología en la agricultura y estimule a las empresas a invertir en el sector agrícola, con el fin de establecer zonas suministradoras de materias primas para la exportación.Además, Dai Quang instó a mejorar la eficiencia de la solución de las denuncias y quejas y cumplir efectivamente las políticas de nacionalidades y religiones.En el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto de Nghe An creció un 6,52 por ciento.Durante los cuatro primeros meses de 2017, el Índice de Producción Industrial provincial aumentó en 7,57 por ciento en comparación con igual período de 2016, mientas la explotación y cría de productos acuáticos subió en 9,18 por ciento, gracias a la recuperación de las actividades de los pescadores. – VNA