Primer caso de tuberculosis totalmente resistente a fármacos en provincia vietnamita

Dong Nai, Vietnam (VNA) - El primer caso de tuberculosis totalmente resistente a los medicamentos (TBTDR, por sus siglas en inglés) registrado en la provincia sureña vietnamita de Dong Nai está siendo tratado en el hospital neumológico local, informaron fuentes oficiales.

Foto de ilustración (Fuente: baodongnai.com.vn)

El paciente de 62 años de edad, oriundo de la ciudad de Bien Hoa, fue hospitalizado en septiembre de 2015 para el tratamiento de una tuberculosis resistente a los fármacos.A pesar de someterse a tratamiento a largo plazo, su estado no ha mejorado y aún dio positivo en la prueba de bacterias de esa enfermedad.El doctor Bui Van Thinh, encargado del Departamento de Tuberculosis Resistente del hospital, dijo que el paciente está bajo supervisión y en la actualidad, su condición está mejorando.Nguyen Ngoc Khanh, director del hospital, precisó que la TBTDR es una enfermedad peligrosa que se produce en pacientes que padecen tuberculosis farmacorresistente, los cuales no recibieron el tratamiento adecuado.El tratamiento para la TBTDR es muy difícil y duradero, mientras que los medicamentos para tratarla tienen varios efectos secundarios que pueden ser mortales, indicó.Recomendó a las personas con síntomas de tos prolongada que habían utilizado diferentes medicinas y que su condición no tenga mejoría y a aquellos que sufren de altas temperaturas por la tarde y están perdiendo peso a ingresar en el hospital para un tratamiento oportuno. – VNA