La sesión de trabajo ​fue realizada la víspera (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - El asesor superior de la compañía de Servicios de Eficiencia Energética (SEE) de India, Satish C. Mehta, expresó su disposición de ayudar a la ciudad survietnamita de Can Tho en el uso efectivo de energía.Durante una sesión de trabajo con las autoridades municipales la víspera aquí, Mehta, exembajador de la India en Vietnam, expresó su deseo de compartir experiencias de su entidad en la realización de proyectos de ahorro energético a gran escala, especialmente en el ámbito de la iluminación urbana, la agricultura y la energía solar.El subjefe del Servicio municipal de Industria y Comercio, Huynh Van Tru, informó que la capacidad total de energía y el consumo en la ciudad alcanza los 370 megavatios (MW) y casi mil 500 millones de kilovatios hora (kwh), que son las cifras más altas en la región del Delta del Mekong.Se prevé que la demanda de consumo de energía de la urbe aumentará un 13 por ciento este año y al menos un 10 por ciento anual en el próximo tiempo, requiriendo así la capacidad total de generación eléctrica de 740 MW para 2025 y mil 100 MW para el 2030, agregó.Establecida en 2009, la SEE es una empresa mixta del Ministerio de Energía de la India integrada por cuatro compañías estatales con un capital de 32 mil millones de dólares.La empresa ha distribuido 177 millones de lámparas LED (diodo emisor de luz) en los últimos dos años, contribuyendo a ahorrar más de 62 millones de unidades de electricidad cada día y a reducir 50 mil 810 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, informó Mehta. - VNA