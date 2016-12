Publican resultado de investigación sobre ataque contra funcionarios en Yen Bai

La policía de Yen Bai publica resultados de la investigación sobre el asesinato de altos funcionarios (Fuente: VNA)

Yen Bai, Vietnam (VNA) – La policía de esta provincia norteña dio a conocer los resultados de la investigación sobre el asesinato de altos funcionarios locales.



Las autoridades concluyeron que Do Cuong Minh, ex jefe de la agencia de protección forestal de Yen Bai, utilizó un arma equipada por la mencionada entidad para asesinar a Pham Duy Cuong, secretario del Comité provincial del Partido Comunista, y a Ngo Ngoc Thuan, presidente del Consejo Popular, y luego suicidarse.



La causa del siniestro es el descontento personal de Cuong Minh relacionado con la reestructuración del personal en la fusión de la agencia de silvicultura y la de protección forestal, anunció la policía.



Con los documentos y evidencias recolectadas, las autoridades afirmaron que Cuong Minh fue el único culpable y decidieron suspender la investigación debido a la muerte del causante de actos peligros a la sociedad, según el Código de procedimiento penal.



La mañana del 18 de agosto pasado, Do Cuong Minh se personó en el despacho de Pham Duy Cuong y disparó contra él.



Seguidamente, se trasladó a la oficina de Ngo Ngoc Thuan, a quien también la disparó y luego se suicidó disparándose con la misma arma.



Los dos funcionarios y el atacante fueron hospitalizados en muy grave estado y fallecieron en el hospital. –VNA



VNA – SOC