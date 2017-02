Relaciones entre Vietnam y miembros de G20 cada vez mejores, dice embajador

Vietnam asistió a la Cumbre del G20 en 2010 (Fuente: VNA)

Berlín (VNA) – Vietnam sostiene en la actualidad nexos de asociación estratégica con 10 economías del G20 y de asociación integral con otras dos, los cuales resultan cada vez más extensos, profundos y prácticos, evaluó el embajador de Hanoi en Berlín, Doan Xuan Hung.



El diplomático hizo la afirmación durante una entrevista efectuada en vísperas de la reunión de cancilleres del Grupo de 20 países industrializados y emergentes (G20) que tendrá lugar en la ciudad alemana de Bonn en los próximos dos días, y a la cual asistirá el vicepremier y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Binh Minh.



De acuerdo con el embajador, Vietnam participó por primera vez en la Cumbre del G20 en 2010 como presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Durante ese evento, el entonces primer ministro, Nguyen Tan Dung, contribuyó de manera activa y efectiva a la visión del grupo en el período posterior.



Después de 2010, Vietnam continuó siguiendo de cerca la agenda del G20 y coordinando con otros países y organizaciones internacionales para impulsar la solución de asuntos globales como la estabilización de la macroeconomía y la promoción del comercio e inversión, el desarrollo sostenible y el enfrentamiento al cambio climático, afirmó.



Este año Vietnam es invitado por segunda vez a la Cumbre del G20, pero en calidad de país anfitrión del Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2017, continuó.



Se trata de la primera vez que una nación sede del Año de APEC y no integrante del G20 participa en la magna cita del grupo como invitado, hecho que no sólo es un honor para Vietnam sino también plantea al país la responsabilidad de contribuir a los debates acerca de asuntos importantes de nivel planetario, destacó.



La participación de Vietnam también evidencia la importancia que concede el G20 en general, y Alemania en particular, al papel del APEC y a la posición cada vez más elevada del país indochino en la arena internacional, así como a las buenas relaciones entre Hanoi y Berlín, declaró.



Según Xuan Hung, la agenda del G20 tiene similitudes con las prioridades de Vietnam y del APEC este año, tales como el impulso del crecimiento sostenible, creativo e inclusivo; la intensificación de la conectividad económica, comercial e inversionista; el estímulo a la innovación y la cooperación en la lucha contra el cambio climático.



Esas semejanzas constituyen base y oportunidad para enlazar las metas del G20 y el APEC, en beneficio de la solución de los asuntos económicos globales, recalcó.



Respecto a la próxima reunión de cancilleres del G20, el embajador dijo que es una actividad de preparación importante para la Cumbre del grupo, a celebrarse en julio próximo.



El evento se concentrará en temas como el impulso de la realización de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, el mantenimiento de la paz en la nueva situación y asistencia a África, precisó. – VNA