Buenos Aires - La revista argentina Diplomatics News Network publicó en fechas recientes un artículo sobre la belleza del traje tradicional vietnamita Ao dai.





Desfile de Ao Dai. (Fuente: VNA)

Según la periodista Mirta Ayala, el Ao dai (vestido largo) es un símbolo vietnamita y aplica para hombre y mujer.Diferente del kimono de Japón y el hanbok de Corea, el Ao dai se usa en muchas ocasiones, tanto en bodas, celebraciones del Tet (Año Nuevo) y muchos otros eventos formales, como en las escuelas, centros de trabajo como uniformes, escribió.En los casamientos algunas parejas eligen usar vestidos tradicionales para ambos novios, en otros casos solo la mujer lo usa, publicó.El Ao dai cuenta con un diseño único con combinaciones respetuosas y encantadoras, subrayó y añadió que el mismo refleja el cuerpo de la persona que lo lleva, aunque no es totalmente al cuerpo para hombres, pero algo suelto.Es en dos piezas con corte a la cintura, lo que hace que la mujer se mueva fácilmente, con la idea de permitir que el vestido se deje llevar por el viento, de acuerdo con Ayala.El material es pura seda, así el cuerpo dentro se siente en materiales nobles, suaves que hacen que la mujer luzca más femenina, comentó.El Ao dai refleja el cuerpo de quien lo lleva, así que cada traje es a la medida de una persona, precisó.Hoy en día también es común el uso de bordados y accesorios como piedras o brillos para embellecer el vestido.Hay una especie de sombrero que va con Ao dai: Non La para damas, y para caballeros una especie de sombrero atado o recogido que no cubre completamente la cabeza, y normalmente es negro, puede ser en el mismo color del Ao dai, concluyó. - VNA