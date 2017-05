Tailandia advierte sobre posibilidad de suspensión de comicios

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Bangkok, (VNA)- El primer ministro de Tailandia, Prayuth Chan-ocha, advirtió que las elecciones generales de este país podrían ser suspendidas en caso de que no se garanticen la paz y el orden social.Tal información fue publicada la víspera, un día después de un atentado con explosivos en un hospital militar en la zona central de la capital Bangkok, que dejó decenas de personas heridas.De este modo, Chan-ocha llamó a la cooperación de todos los tailandeses para garantizar la seguridad y el orden social, con el fin de seguir el camino destinado al restablecimiento de la democracia.Ambas organizaciones de Camisas Amarillas y Camisas Rojas condenaron los atentados terroristas y confirmaron sus puntos de vista del no uso de la fuerza en la lucha política.Hasta el momento, la Policía de Tailandia no ha ofrecido ningún comentario sobre el grupo que realizó atentados en Bangkok en los últimos tiempos.De acuerdo con las autoridades tailandesas, los autores del atentado en Bangkok el lunes también pertenecen al grupo que realizó ataques en el Teatro Nacional de Opera el 15 de mayo y en el Servicio de Lotería el 5 de abril.Como consecuencia de esta serie de atentados terroristas, la policía nacional estableció 27 puntos de control que funcionan las 24 horas en la capital, centrado en las sedes militares y civiles, las estaciones de buses, los centros comerciales y los aeropuertos, entre otros. –VNA