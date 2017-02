Tailandia inicia foro de reconciliación entre partidos políticos

Foto de ilustración (Fuente: Getty)

Bangkok (VNA)- El gobierno militar de Tailandia celebró la primera sesión de su foro de reconciliación para escuchar ideas y sugerencias de grupos y partidos políticos sobre cómo resolver las divisiones y fortalecer la unidad nacional.El evento, presidido la víspera por el secretario permanente del Ministerio de Defensa, general Chaicharn Changmongkol, contó con la asistencia de representantes de los partidos de la Nueva Aspiración, de los Campesinos de Tailandia y de los Comuneros, los cuales no poseen asientos en la Cámara de Representantes de este país.En declaraciones a la prensa después de la reunión de cuatro horas de duración, el portavoz del Ministerio de Defensa, Kongcheep Tantrawanich, informó que las discusiones se llevaron a cabo “con transparencia y sinceridad”, y que los tres partidos contribuyeron con ideas importantes.Decenas de fuerzas políticas han sido invitadas a participar en futuras sesiones del foro, incluyendo a los mayores partidos como el Pheu Thai y el Demócrata.Con anterioridad, el primer ministro tailandés, Prayut Chan-o-cha, anunció que no se plantearán durante las reuniones previstas entre los políticos invitados y el subcomité de consultas de opiniones ciertos temas políticos, los cuales podrían generar polémicas acaloradas y no concluidas.El viceprimer ministro y titular de Defensa, Prawit Wongsuwan, dijo que el mencionado subcomité tardará tres meses en escuchar y reunir las opiniones de los políticos de unos 70 partidos existentes.Hasta el momento, ninguna de las partes rechazó la invitación para unirse al esfuerzo de reconciliación nacional, reveló.-VNA