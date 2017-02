Dong Nai, Vietnam (VNA)- "​Xoi chien phong" o la torta frita de arroz glutinoso es un alimento muy popular en el sur de Vietnam. Está hecha de arroz glutinoso al vapor y frijoles verdes chinos, y tiene la forma de una gran pelota de color marrón amarillento.

Xoi chien phong, o torta frita de arroz glutinoso (Fuente: VNA)

De acuerdo con numerosos investigadores, desde 1952 ya había una serie de puestos de comida que vendía tortas fritas de arroz glutinoso en la provincia de Dong Nai. Este impresionante plato se ha hecho muy popular en todas las provincias del sur de Vietnam porque es muy conveniente como una especie de merienda y, además, es fácil de preparar.La confección del plato tiene varios pasos, que incluyen la selección de ingredientes, la cocción, el amasijo y la freidura. Si desea lograr una torta con un tamaño adecuado es necesario escoger una variedad de arroz glutinosos sabroso y los frijoles del mismo tamaño. Los frijoles son los que dan al plato su sabor distintivo.Una vez listos los ingredientes, se remoja el arroz y los frijoles verdes en agua durante unas horas antes de ponerlos a cocinar al vapor. Los ingredientes tienen que estar bien cocidos, pues es importante para que las tortas aumenten de tamaño. Si no se cocinan bien, la tarta no se levantará por completo y, por otro lado, si están demasiado cocinados, la masa no quedará crujiente y grande.El siguiente paso consiste en amasar el arroz glutinoso al vapor con aceite y azúcar hasta que se mezclen entre sí; luego hay que enrollar la mezcla y cortar en pequeños trozos redondos. Se precalienta la sartén y se vierte el aceite. Cuando esté bien caliente, se echan las piezas de arroz glutinoso. Este paso requiere la destreza del cocinero, porque decide si el pastel se levantará o no. Al freír, debe agitarse bien para que la torta se infle pareja. Al principio va al fondo, luego va flotando a la superficie cuando se cocina y empieza a hincharse. Durante la cocción, hay que agitar y presionar las tortas suavemente, y cuando empiezan a flotar se presiona más fuertemente sobre ellas para que penetre el aceite y queden bien hechas. Cuando se tornan marrón amarillento y se engrandecen lo suficiente, se aumenta la temperatura y el plato quedará crujiente y carnoso, tanto dentro como fuera. Dependiendo de la cantidad de arroz glutinoso utilizado, las tortas pueden ser de diferentes tamaños.Se sirven recién hechas. Se aprietan y se cortan en trozos, y se sirven con pollo u otra ave frita, a la parrilla o asada. La torta frita de arroz glutinoso combina la blandura de arroz, el grosor de los frijoles y la dulzura del azúcar.Gracias a su elegante aspecto y delicioso sabor, esta delicadeza del sur fue presentada en el Festival Culinario celebrado en Ciudad Ho Chi Minh en 2009 e impresionó a los participantes. En el evento, el cocinero participante logró un récord al preparar una torta de 187 cm de circunferencia, 59,5cm de diámetro y 41,5 cm de altura, a partir de 10 kilogramos de arroz glutinoso cocido al vapor, 600 gramos de azúcar blanca y 10 litros de aceite. – VNA