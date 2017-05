Turistas en Ninh Binh (Fuente: VNA)

Hanoi, (VNA) – El prolongado asueto en ocasión de la Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo), así como el cálido clima propician el flujo de turistas en Vietnam por estos días.Fuentes oficiales estiman que la provincia central de Binh Thuan recibió durante este período unos 125 mil viajeros, para un aumento interanual de siete por ciento.En tanto, el número de turistas extranjeros a Binh Thuan subió 16 por ciento, para totalizar más de nueve mil. Las agencias locales de viajes dijeron que en los hoteles en la zona céntrica de la urbe no quedó ninguna habitación disponible.La misma situación se registró en los grandes edificios de hostelería en la provincia norteña de Ninh Binh. Su complejo turístico Trang An, donde se rodaron algunas escenas del filme “Kong: Skull Island”, particularmente atrajo a 14 mil visitantes nacionales y extranjeros por día.Los turistas viajaron a Ninh Binh no sólo para descubrir el Parque Nacional de Cuc Phuong, sino también para visitar el vestigio histórico Hoa Lu- la capital antigua de Vietnam, y la pagoda Bai Dinh. En ocasión del aniversario de la gloriosa victoria del pueblo vietnamita, más de 23 mil personas acudieron esos lugares. – VNA