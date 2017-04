Unos 12 millones de vietnamitas sufren de hipertensión

Hanoi (VNA)- Vietnam cuenta en la actualidad con unas 12 millones de personas con hipertensión arterial, una de las principales causas de accidente cerebro-vascular y otras enfermedades cardiovasculares, que ocasionan casos mortales, parálisis, discapacidades y pérdidas de la capacidad laboral.



Así lo anunció Truong Dinh Bac, subdirector del Departamento de Medicina Preventiva, en una conferencia en Hanoi para intercambiar experiencias en la prevención y tratamiento de la alta tensión arterial y de enfermedades cardiovasculares.



Precisó que de tal cifra, alrededor del 60 por ciento no sabe que la tienen, más del 80 por ciento no es tratado, y el 79 por ciento de ellos enfrenta un alto riesgo de enfermedad cardiovascular pero no ha recibido consejos sobre medidas preventivas.



Señaló que el número de personas con alta presión arterial en Vietnam ha crecido rápidamente como consecuencia de una dieta poco saludable, una cantidad insuficiente de ejercicios y el consumo de tabaco y alcohol.



En 2015, el primer ministro Nguyen Xuan Phuc aprobó la estrategia nacional para prevenir las enfermedades no transmisibles, incluidas las dolencias cardiovasculares, en el período 2015- 2025.



La estrategia no sólo esboza medidas para reducir los factores anteriores, sino también sugiere el desarrollo de un sistema de medicina preventiva y la atención de la salud que proporcionan los servicios preventivos para la detección temprana de las mencionadas enfermedades.



El sistema también ofrecerá revisiones regulares de salud y ayudará a cambiar el comportamiento de alto riesgo.



Vietnam ha comenzado a ofrecer servicios de atención médica preventiva a las personas con hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades no transmisibles en las estaciones médicas comunales y en entornos comunitarios.



En el período 2011-2015, los servicios de detección y manejo de la hipertensión se implementaron en casi mil 200 comunas y barrios de todo el país, beneficiando a más de dos millones de personas mayores de 40 años. – VNA