Veteranos estadounidenses apoyan consolidación de nexos con Vietnam

Hanoi, 04 feb (VNA)- La Asociación de veteranos estadounidenses de la guerra en Vietnam (VVA, en inglés) respalda el fomento de las relaciones Washington- Hanoi, afirma la vicepresidenta nacional del grupo Marsha Lynn Four.





Durante un encuentro entre representantes de la Asociación Estados Unidos- Vietnam y la VVA, Lynn Four reiteró que su agrupación apoya a los exsoldados a regresar al país sudesteasiático para presenciar sus grandes transformaciones.A su vez, el titular del grupo vietnamita, Nguyen Tam Chien, destacó que el programa "Iniciativas de Veteranos" de la VVA ofrece informaciones valiosas sobre miles de mártires del país indochino, lo que apoya en gran medida la búsqueda de sus restos.El respaldo de la nación norteamericana en la mitigación de las consecuencias de guerra en Vietnam contribuirá a fomentar la confianza y la amistad entre ambos pueblos.Manifestó su esperanza de que las dos asociaciones fomenten su papel como puente de conexión entre los dos países no solo por beneficios de cada parte sino también por la paz, la estabilidad y la prosperidad en el mundo.Según fuentes oficiales, la delegación de la VVA, encabezada por Lynn Four, permanecerá en Vietnam hasta el 23 de este mes.