El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, y el presidente del Parlamento y titular de la Casa de las Nacionalidades de Myanmar, Mahn Win Khaing Than (Fuente: VNA)

Hanoi, 15 may (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, reiteró hoy la política consistente de su país de atesorar y ampliar la amistad y la asociación multifacética con Myanmar.Al recibir en Hanoi al presidente del Parlamento y titular de la Casa de las Nacionalidades de Myanmar, Mahn Win Khaing Than, el líder partidista vietnamita destacó la visita al país indochino del jefe legislativo myanmeno como un hito importante que contribuirá a promover la amistad y la cooperación bilateral en diversos sectores.Sugirió que ambos países aumenten su afiliación en áreas potenciales como el comercio, la inversión, la agricultura y la cultura, así como en mecanismos regionales e internacionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam, la subregión del Río Mekong, y otros foros multilaterales, por la paz, estabilidad, cooperación y desarrollo en la región y en el mundo.A su vez, Mahn Win Khaing Than mostró su alegría de visitar Vietnam y presenciar los inmensos logros del desarrollo socioeconómico del país bajo el liderazgo del PCV.Tras actualizar informaciones sobre las recientes situaciones y actividades parlamentarias en Myanmar, manifestó su deseo de consolidar la amistad con Vietnam.Apreció el interés y la inversión de empresas vietnamitas en Myanmar y expresó su convicción de que la Ley de negocios de su país, que será enmendada, facilitará la operación de inversionistas de Vietnam allí.Reafirmó la determinación de seguir intensificando la cooperación con el país indochino, especialmente en economía y comercio, y coordinar efectivamente en foros regionales e internacionales, en primer lugar en el marco de la ASEAN.El jefe legislativo myanmeno valoró en alto el desempeño del PCV y formuló votos por promover la cooperación multidimensional entre el Partido, el Gobierno, el Parlamento y el pueblo de los dos países mediante intercambio de visitas. –VNAVNA- POL