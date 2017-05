Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi, (VNA) – A 10 años de su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC), Vietnam obtuvo un crecimiento más vigoroso, gracias a la ampliación de las relaciones externas y la política de renovación, según evaluaron expertos.



De acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, desde 2007, pese a los efectos de la crisis financiera global y la situación compleja de deudas públicas, la economía vietnamita mantuvo un ritmo de aumento anual de 6,29 por ciento.



El Producto Interno Bruto per cápita subió de 730 dólares en 2006 a casi dos mil 500 dólares en 2016. La contribución de los sectores de industria y servicios a la estructura económica aumentó, en contraste con la reducción de la agricultura.



Las exportaciones crecieron anualmente un 12-14 por ciento y sólo mostraron señales de merma en los últimos tiempos, mientras el intercambio comercial con el extranjero también aumentó en 3,5 veces.



Todas esas cifras evidencian que Vietnam captó grandes oportunidades brindadas por la integración a la OMC.



En el último decenio, el país atrajo más de 22 mil proyectos de inversión extranjera directa con valor total de casi 300 mil millones de dólares. Numerosos grupos de primera categoría mundial, tales como Samsung, LG, Toyota, Honda y Canon, colocaron sus fábricas en Vietnam.



Además, la nación firmó o concluyó las negociaciones de 12 tratados de libre comercio (TLC) bilaterales y multilaterales con grandes contrapartes, entre ellas la Unión Europea y Sudcorea. Entre esos acuerdos figuran TLC de nueva generación con alto nivel de compromiso como el Tratado de Asociación Transpacífico.



En la actualidad, Vietnam participa en las negociaciones de cuatro acuerdos de libre comercio, entre ellos el Tratado de Asociación Económica Integral Regional, considerado como un “TLC del siglo”, que establezca el marco para las actividades panregionales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.



Los TLC abren más espacio para el desarrollo de Vietnam, mediante los nexos comerciales con 55 contrapartes, entre ellas el G7 y 15 países del G20.



El exsubtitular del Ministerio de Comercio (ahora Ministerio de Industria y Comercio) Luong Van Tu, jefe de la delegación negociadora de Vietnam con la OMC, evaluó que las empresas nacionales aprovecharon las oportunidades de adquirir tecnologías de los países más avanzados y mejorar su competitividad.



Sin embargo, la lenta reestructuración de las empresas estatales y la falta de recursos humanos de calidad siguen siendo obstáculos para el desarrollo, añadió.



Pascal Lamy, exdirector general de la OMC, afirmó que Vietnam es un modelo de la integración global exitosa, y que su desarrollo se debe a la ampliación de la cooperación internacional y los esfuerzos de reforma.



Mientras, de acuerdo con el ministro de Industria y Comercio, Tran Tuan Anh, la participación en la OMC no sólo marcó un hito en el proceso de integración económica de Vietnam, sino también constituye una base para un crecimiento sostenible en el futuro.



No obstante, los expertos señalaron el hecho de que contribuyó mayormente al crecimiento de las exportaciones el sector de inversión extranjera directa.



Vo Tri Thanh, subdirector del Instituto central de estudios de gestión económica, consideró que Vietnam necesita nuevas políticas para aumentar la competitividad de las empresas y desarrollar las industrias auxiliares.



Numerosos economistas coincidieron en que el país debe impulsar la reforma administrativa, fortalecer la gestión del mercado, acelerar la reestructuración de las compañías estatales e incrementar las inversiones en la ciencia-tecnología. – VNA