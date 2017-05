Dinh La Thang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, ha recibido una advertencia oficial y dejó de ser miembro del Buró Político (Fuente: VNA)

Hanoi, 08 may (VNA)- Dinh La Thang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en Ciudad Ho Chi Minh, ha recibido una advertencia oficial y dejó de ser miembro del Buró Político.Las medidas disciplinarias contra La Thang fueron anunciadas en el tercer día del quinto pleno del Comité Central (CC) del PCV, acontecido la víspera aquí.La Thang fue amonestado por faltas y violaciones muy graves en su liderazgo y trabajo del personal en el período 2009- 2011, cuando ocupó el cargo de secretario del Comité partidista y presidente del Consejo de miembros del Grupo Nacional de Petróleo y Gas (PVN).Tras examinar en la reunión un informe del Buró Político sobre las medidas punitivas que se impondrían a La Thang, el CC del PCV concluyó que a pesar de sus 35 años de trabajo y de contribuir al PVN, así como su servicio prestado en otras tareas, La Thang había cometido “muy serias irregularidades y violaciones en la gestión”.Valoró que las faltas y violaciones de La Thang han dañado la reputación de las instancias del PCV de las que fue miembro, y su propia reputación personal, así como causado una pérdida de confianza entre otros miembros partidistas y el pueblo.Estos factores han influido en la decisión sobre su castigo, explicó el comité.Más del 90 por ciento de los participantes de la reunión votaron sí sobre las medidas punitivas propuestas para La Thang.El mes pasado, la Comisión de Inspección del CC del PCV tomó medidas disciplinarias contra varios ex directivos del PVN por sus graves violaciones que causaron grandes pérdidas económicas.Durante su decimocuarta reunión efectuada en abril, la Comisión concluyó que el Órgano Permanente del Comité del Partido Comunista del PVN en el período 2009-2015 era irresponsable en la dirección, supervisión y administración de la Organización del Partido y sus miembros, causando serias violaciones de las regulaciones y normas legales.El Órgano Permanente actuó con negligencia al asesorar al Comité partidista del PVN al emitir la Resolución número 233/NQ-DU el 17 de agosto de 2009, lo que dio lugar a la aprobación de varios paquetes de contratos ilegales y permitió al Consejo de Miembros emitir la Resolución 4266/NQ-DKVN el 16 de mayo de 2011 sobre la inversión en el Banco Oceanbank en contra de la Ley de Organizaciones Crediticias. Fue irresponsable con la utilización y gestión de capitales, activos y la implementación de los proyectos de inversión, provocando una pérdida estimada en 40 millones de dólares, incluidos 35 millones de dólares a Oceanbank.La Comisión pidió al Comité del Partido del Bloque de Empresas Estatales adoptar medidas disciplinarias contra el Órgano Permanente del Comité Partidista del PVN.Por otro lado, la Comisión aclaró que Dinh La Thang fue el principal responsable de la emisión de las resoluciones, así como de las violaciones cometidas por el Comité Permanente del Comité del Partido y el Consejo de Miembros del PVN en 2009-2011.La Thang violaba los reglamentos de trabajo de la Junta Administrativa del grupo mediante la firma de un acuerdo sobre la contribución de por lo menos 20 por ciento de capitales del Oceanbank antes de obtener su aprobación.También fue responsable de la emisión por parte del Consejo de Miembros de resoluciones y decisiones relacionadas con la autorización de grandes ofertas que violaban los decretos gubernamentales y de asesoramiento al Primer Ministro para designar paquetes de licitación que no cumplían con las regulaciones legales.Se le declaró responsable de las violaciones de la Ley de Licitación del PVC y de la Corporación de Servicio Técnico de PetroVietnam (PTSC) en relación con el contrato de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) para la Planta de Biocombustibles Dung Quat, así como de la baja eficiencia de la inversión en una serie de proyectos, incluyendo la planta de fabricación de poliéster Dinh Vu y planes de bioenergía. – VNAVNA- POL