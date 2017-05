La portavoz de la Cancillería de Vietnam, Le Thi Thu Hang. (Fuente: VNA)

Hanoi, 04 may (VNA)- Vietnam se opone enérgicamente y rechaza la prohibición unilateral de China a la pesca en el Mar del Este del 1 de mayo al 16 de agosto, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang en una conferencia de prensa.Vietnam tiene suficientes evidencias jurídicas e históricas para confirmar su soberanía sobre el archipiélago de Hoang Sa (Paracel), así como los derechos legítimos sobre las zonas marítimas definidas en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.La prohibición china violó la soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa, así como los derechos e intereses legítimos del país en sus aguas jurisdiccionales. Esta acción también infringió las leyes universales, incluida la UNCLOS y los documentos legales internacionales relacionados, y fue en contra del espíritu y la letra de la Declaración sobre la Conducta de las partes en el Mar del Este (DOC), firmada entre la ASEAN y China en 2002.Asimismo, la prohibición de pesca no es coherente con la tendencia de desarrollo de las relaciones de los dos países en el contexto actual ni beneficia la paz y la estabilidad en la región, señaló.En respuesta a una pregunta sobre la Declaración de Presidente de la XXX Cumbre de la ASEAN en Filipinas sobre el Mar del Este, Thu Hang dijo que el manifiesto destacó la posición común del bloque al respecto.Esto es “todos los países tienen la responsabilidad de mantener la paz, estabilidad, seguridad y libertad de navegación marítima y aérea en el Mar del Este, ejercer el autocontrol, no utilizar ni amenazar con el uso de la fuerza, respetar plenamente los procesos legales y diplomáticos, resolver pacíficamente los conflictos sobre la base de las leyes internacionales, incluida la UNCLOS, cumplir cabalmente el DOC y trabajar juntos hacia un Código de Conducta en el Mar del Este”, señaló.Respecto a las relaciones entre China y Estados Unidos, así como los nexos entre China y varios países en la región, enfatizó que el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad de navegación marítima y aérea en el Mar del Este es el interés y la responsabilidad común de los todos los países dentro y fuera de la región.Subrayó que los países deben proteger y realizar este objetivo común, persistir en la solución pacífica de la cuestión del Mar del Este, sobre la base del derecho internacional y el cumplimiento de los procesos diplomáticos y legales.Reiteró la política de independencia, autonomía, multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores y, la integración internacional activa y proactiva, y la voluntad de ser amigo y socio confiable de todos los países en el mundo.Vietnam apoya la cooperación entre los países para la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y el mundo, dijo. – VNAVNA – POL