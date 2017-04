Vietnam se enfrentará a selección sub-20 de Argentina en partidos amistosos

Hanoi, 21 abr (VNA)- Los equipos de fútbol Sub-20 y Sub-22 de Vietnam jugarán partidos amistosos contra la selección sub- 20 de Argentina en Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi el próximo mes, anunció la Federación nacional de este deporte (VFF).

Equipo de fútbol Sub-20 de Vietnam (Fuente: VFF)

El partido entre los planteles sub- 20 de Vietnam y Argentina tendrá lugar a las 19 horas (hora local) el 10 de mayo en el estadio de Thong Nhat en Ciudad Ho Chi Minh.Se trata de la preparación final para ambos equipos antes de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que está programada para mediados de mayo en Sudcorea, informó el Secretario General de la VFF, Le Hoai Anh.El equipo argentino se enfrentará al onceno sub- 22 de Vietnam el 14 de mayo en el Estadio Nacional My Dinh en Hanoi, agregó.Valoró que el evento ayudará al equipo sub-22 a prepararse para la ronda clasificatoria de la categoría Sub-23 de Asia y los XXIX Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games).El conjunto sub- 20 de Argentina estará en Vietnam del 8 al 14 de mayo con 37 integrantes, entre ellos 21 jugadores y el entrenador Diego Romagnoli.-VNAVNA- DEP