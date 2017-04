Vietnam y Camboya comprometidos a seguir consolidando nexos amistosos

Nguyen Xuan Phuc (D) y Hun Sen (Fuente: VNA)

Phnom Penh (VNA)- Vietnam y Camboya se comprometieron a seguir consolidando sus relaciones según la consigna “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral, sostenible y duradera” en una declaración conjunta divulgada en ocasión de la visita oficial del premier vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, a este país.Durante su estancia, del 24 al 26 de los corrientes, el jefe del gobierno vietnamita se entrevistó con el rey camboyano, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, y se reunió con su homólogo anfitrión, Samdech Techo Hun Sen.También sostuvo conversaciones por separado con el presidente del Senado, Samdech Say Chum, y el titular de la Asamblea Nacional, Samdech Heng Samrin, y realizó una visita de cortesía a Samdech Tep Vong, Supremo Patriarca del Budismo de Camboya.Además rindió tributo al extinto rey Norodom Sihanouk y colocó ofrendas florales en los monumentos de la Independencia y de la Amistad Vietnam- Camboya. Visitó también la Embajada vietnamita en Camboya y sostuvo un encuentro con los connacionales residentes en este país vecino.En esta ocasión, los dos primeros ministros copresidieron la ceremonia inaugural del puente de Long Binh en la zona fronteriza entre las dos naciones y testimoniaron la firma de algunos documentos de cooperación, incluidos los Memorandos de Entendimiento sobre la construcción de las autopistas Ciudad Ho Chi Minh- puerto fronterizo de Moc Bai y Phnom Penh- puerto fronterizo de Bavet, así como el Centro de servicios de rehabilitación contra adicciones en la provincia camboyana de Preah Sihanouk.Ambos titulares también presenciaron la firma acuerdos relacionados con la cooperación binacional en los sectores de productos acuáticos, agricultura y desarrollo rural, silvicultura y pesca, y la edificación de la Avenida de la Amistad Phnom Penh- Hanoi que conecta las capitales de los dos países.En un ambiente de confianza y entendimiento mutuo, los dirigentes de ambas naciones intercambiaron opiniones sobre la amistad y la cooperación integral bilateral, así como sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común.El primer ministro Nguyen Xuan Phuc elogió los importantes logros en la construcción y desarrollo nacional alcanzados por el pueblo camboyano bajo el sabio reinado del rey Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni y bajo el liderazgo del Senado, la Asamblea Nacional y el Gobierno Real de Camboya, encabezado por Samdech Techo Hun Sen.Señaló que tales resultados contribuyeron a elevar el desempeño y la posición de este país en la arena internacional y expresó su deseo de que Camboya organice con éxito las elecciones de los consejos a nivel comunal/distrital en 2017 y de la Asamblea Nacional en 2018, para seguir liderando el país hacia la paz, estabilidad y prosperidad.A su vez, Samdech Techo Hun Sen destacó los notables avances de Vietnam en la causa de la renovación, construcción y desarrollo nacional y deseó éxitos a los vietnamitas en la industrialización y la modernización bajo la dirección del Partido Comunista y del Estado.Ambas partes manifestaron su satisfacción por el desarrollo constante de los nexos bilaterales durante los últimos tiempos, por el beneficio práctico de los dos pueblos.Vietnam expresó su agradecimiento a Camboya por su apoyo valioso y ayuda desinteresada en el pasado, así como en la empresa actual de construcción y desarrollo nacional.Mientras tanto, la parte camboyana afirmó que guardará siempre en el corazón la ayuda y apoyo de los combatientes voluntarios vietnamitas en la lucha contra el régimen genocida del Khmer Rojo en 1979.Las dos partes coincidieron en cumplir plenamente los principios enunciados en las Declaraciones Conjuntas Vietnam - Camboya de 1999, 2005, 2009, 2011, 2014, y junio y diciembre de 2016, sobre respetar la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos del otro, así como no permitir a fuerza hostil alguna utilizar el territorio de uno para perjudicar la seguridad del otro y resolver los problemas surgidos entre los dos países por medios pacíficos.Acordaron mantener las visitas recíprocas entre los líderes de alto nivel entre los dos países, así como entre los ministerios, ramas, localidades, organizaciones de masas, y cooperar estrechamente en la implementación efectiva de los acuerdos firmados, incluidos el acta de la decimoquinta reunión del Comité mixto Vietnam-Camboya sobre la colaboración económica- cultural y en ciencia tecnología en 2017.Se comprometieron a incrementar la coordinación para la celebración del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales (24 de junio) y robustecieron los lazos en la educación- formación, comercio transfronterizo, turismo, telecomunicaciones, aviación, banca, petróleo y gas, industria cauchera, agricultura y electricidad, entre otros.Valoraron en alto grado los acuerdos de cooperación en diversos ámbitos y concertaron instruir a los ministerios y sectores pertinentes a estrechar la coordinación para buscar medidas encaminadas a elevar el valor del intercambio comercial bilateral a cinco mil millones de dólares en los próximos años.Convinieron en fomentar la coordinación en la lucha contra el contrabando y productos falsificados y de baja calidad.Concordaron en que ambas partes respetan y cumplen plenamente los acuerdos vinculados a la línea fronteriza.Resaltaron los esfuerzos de los Comités de demarcación fronteriza de los dos países para resolver el asunto mediante medidas equitativas, adecuadas y aceptadas por ambas partes, al finalizar hasta el momento el 84 por ciento de la labor de delimitación terrestre, según los mecanismos existentes y sobre el espíritu de vecindad amistosa.En cuanto a la cuestión de los vietnamitas residentes en Camboya, Vietnam expresó el deseo de que el gobierno camboyano genere condiciones favorables a esas personas para que establezcan su vida y contribuyan activamente al desarrollo del país de residencia.Las dos partes aplaudieron su excelente cooperación en foros multilaterales, en especial el apoyo mutuo a la candidatura de cada uno a los importantes órganos internacionales de las Naciones Unidas.Dadas las crecientes complejidades en el contexto regional y mundial, acordaron aumentar la coordinación, el intercambio de información y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, especialmente la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).Vietnam igualmente expresó su deseo de que Camboya organice con éxito el XVI Foro Económico Mundial sobre la ASEAN, que tendrá lugar aquí a mediados de mayo.También subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad y la seguridad en el Mar del Este, resolver las controversias por medios pacíficos, actuar con moderación, no utilizar o amenazar con el uso de la fuerza, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.Prometieron unir esfuerzos para la aplicación plena y efectiva de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), hacia la pronta conclusión del Código al respecto (COC).Además se comprometieron a seguir colaborando estrechamente juntos y con otros miembros en los marcos de la Comisión del Río Mekong, y otros mecanismos de cooperación sobre dicha zona, con el fin de garantizar el uso y la gestión sostenible de los recursos hídricos en la cuenca del mencionado río, en concordancia con las prácticas internacionales y por los intereses de los países ribereños y el desarrollo sostenible en la región.Valoraron en alto grado los resultados positivos y el significado de la visita oficial a Camboya del primer ministro Nguyen Xuan Phuc, que contribuyó al fomento de las relaciones de solidaridad, amistad tradicional y cooperación integral entre ambos países, por la paz, estabilidad, colaboración y desarrollo de la región y el mundo.En esta ocasión, el primer ministro vietnamita extendió una invitación a Samdech Techo Hun Sen y a otros dirigentes camboyanos para visitar Vietnam en el Año de Amistad Vietnam- Camboya 2017, la cual fue aceptada con agrado. –VNA