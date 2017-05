El presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, recibió al presidente del Parlamento y titular de la Casa de las Nacionalidades de Myanmar, Mahn Win Khaing Than. (Fuente: VNA)

Hanoi, 16 may (VNA)- Vietnam y Myanmar deben fortalecer la cooperación en los sectores de sus fortalezas por el desarrollo mutuo, dijo el presidente Tran Dai Quang.El mandatario vietnamita recibió hoy al presidente del Parlamento y titular de la Casa de las Nacionalidades de Myanmar, Mahn Win Khaing Than, quien se encuentra de visita aquí.Vietnam aprecia las relaciones de amistad tradicional y cooperación multifacética entre los dos países durante los últimos tiempos, dijo, y destacó que la buena marcha de los nexos políticos, diplomáticos y económicos son prerrequisitos importantes para que ambas partes continúen ampliando su asociación en los próximos años.Dai Quang afirmó su apoyo al fortalecimiento de la cooperación entre los dos órganos legislativos, considerando que esta relación crea fundamento para el mayor desarrollo de los vínculos de amistad y colaboración bilaterales.Ratificó la necesidad de mantener los mecanismos de cooperación existentes e incrementar las visitas recíprocas y el intercambio entre las localidades y del pueblo al pueblo, con el fin de fomentar la confianza y la comprensión mutua.Las empresas vietnamitas tienen interés en invertir en Myanmar, dijo, y pidió que la parte myanmena facilite sus actividades en los sectores de banca, aviación, telecomunicaciones, explotación mineral, turismo, agricultura y mercancías de consumo.Agradeció a Myanmar por su respaldo en los foros regionales e internacionales, y expresó su deseo de que ambos países efectúen más consultas políticas y promuevan la coordinación y apoyo mutuo en las organizaciones internacionales que ambos son miembros, sobre todo la ASEAN y la ONU.Por su parte, Mahn Win Khaing Than expresó su impresión por los avances socioeconómicos de Vietnam y reconoció que Myanmar debe estudiar del país indochino experiencias del desarrollo económico.Informó que su país está revisando la ley sobre la inversión extranjera y ley de compañías foráneas para atraer a más inversores de otros países, incluido Vietnam. – VNAVNA – POL