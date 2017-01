Xoi Com, manjar especial de Hanoi

Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Hanoi (VNA)- Cada año, cuando llega el otoño, las mujeres de las aldeas especializadas en la confección de Com (copos de arroz de color verde) de los alrededores de Hanoi empiezan a vender el producto en las calles de la capital.En las cercanías de Hanoi, los pueblos de Vong, Lu y Me Tri han sido famosos por el arte de elaborar Com.El Com se prepara en diferentes platos deliciosos, como el frito con azúcar, carne picada mezclada con este producto y Xoi Com que se cocina al vapor.El Com está hecho de arroz glutinoso y el más sabroso es el tipo Nep Cai Hoa Vang (de arroz glutinoso de grano grande).El plato, que tiene el color verde del Com, con un sabor delicioso típico del arroz Xoi Vo (glutinoso, cocido con frijoles verdes) y Xoi Dua (arroz glutinoso cocido con coco), una ligera dulzura del azúcar y el gusto de la crujiente cebolla seca frita. El Xoi Com se ha convertido en un manjar de Hanoi.-VNAVNA- CUL