Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam anunció recientemente una lista de 170 empresarios elegibles para las exportaciones de arroz hasta el 18 de octubre de 2023.Como resultado, Ciudad Ho Chi Minh fue la localidad con más comerciantes calificados para el envío de arroz al extranjero con 37, seguido por la urbe sureña de Can Tho con 36 y las provincias sureñas de Long An y An Giang con 22 y 16, respectivamente.Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam , el país exportó 6,6 millones de toneladas de arroz en los primeros nueve meses de 2023 para un ingreso de 3,66 mil millones de dólares, un aumento interanual de 40,4 por ciento.Esta cifra fue registrada por primera vez en los 34 años de historia de exportación del grano. En particular, el país vendió a los socios extranjeros hasta 7,1 millones de toneladas en 2011, por valor récord de 3,650 millones de dólares.Se espera que Vietnam envíe al extranjero en 2023 un total de ocho millones de toneladas de arroz para una facturación récord de 4,5 mil millones de dólares, gracias a las exportaciones estimadas de unas 500 mil toneladas en cada mes en el cuarto trimestre./.