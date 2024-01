El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam y el saliente embajador de Mozambique en Hanoi, Leonardo Rosario Manuel Pene (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, expresó el deseo de que el saliente embajador de Mozambique en Hanoi, Leonardo Rosario Manuel Pene, siga impulsando la colaboración entre las agencias de ejecución de leyes de ambas naciones.Al recibir hoy aquí al diplomático mozambiqueño, To Lam resaltó los aportes de Leonardo Rosario Manuel Pene a los lazos binacionales y la cooperación entre la cartera del país indochino y agencias de ejecución de leyes de la nación africana.En la cita, To Lam apreció el avance de las relaciones políticas y la firma por parte de ambas partes de distintos acuerdos de cooperación en diplomacia, economía, comercio, inversión, seguridad, defensa, formación- educación y salud.Por otra parte, se refirió al respaldo de Vietnam al Ministerio del Interior de Mozambique en la cuestión de cursos de formación de funcionarios.En 2019, las dos partes completaron los procedimientos para ratificar el Acuerdo de Extradición y el de Transferencia de Personas Condenadas, considerados como una base legal importante para promover la cooperación binacional, notificó.A su vez, Leonardo Rosario Manuel Pene reafirmó su compromiso de adoptar iniciativas para promover las buenas relaciones multifacéticas bilaterales y servir como un puente de conexión para ampliar la cooperación entre los organismos encargados de garantizar la observancia de las leyes de Mozambique y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam./.