Académicos rusos destacan el liderazgo de Vietnam antes del Foro del Futuro de ASEAN 2026

Moscú (VNA) – Académicos rusos han valorado el papel activo y constructivo de Vietnam en la respuesta a los desafíos regionales y globales, destacando su contribución a la promoción del diálogo, la cooperación y las soluciones pacíficas a cuestiones complejas, en vísperas del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026.



En declaraciones concedidas a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú, el profesor y doctor Dmitry Valentinovich Mosyakov resaltó la dinámica actividad diplomática de Vietnam, en particular la reciente gira por el Sudeste Asiático del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.



Según Mosyakov, dicha gira tuvo una importante dimensión estratégica al demostrar la capacidad del dirigente vietnamita para fortalecer la confianza mutua y promover el diálogo sobre asuntos relacionados con la seguridad y la estabilidad regionales.



El académico subrayó que, durante sus visitas, To Lam reiteró la posición constante de Vietnam de resolver las disputas por medios pacíficos, mediante el diálogo y la negociación, sin recurrir al uso o la amenaza de la fuerza. A su juicio, esta postura coherente ha contribuido a reforzar el prestigio internacional del país, como quedó reflejado en la invitación al líder vietnamita para pronunciar un discurso en el reciente Diálogo de Shangri-La, celebrado en Singapur.



En relación con la celebración del AFF 2026 en Hanoi, Mosyakov afirmó que Vietnam continúa desempeñando un papel constructivo dentro de la ASEAN, promoviendo la unidad y el consenso, así como la búsqueda de puntos de convergencia en los asuntos más complejos que enfrenta el bloque.



Asimismo, señaló que, en un contexto marcado por crecientes incertidumbres geopolíticas y mayores presiones sobre la cohesión regional, Vietnam se ha consolidado como un actor clave para fortalecer la solidaridad de la ASEAN y promover la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo sostenible en la región.



“Vietnam ha trabajado de manera constante para impulsar el diálogo y generar consensos en torno a las cuestiones más sensibles de la región”, destacó.



Por su parte, la doctora Irina Umnova, investigadora principal del Instituto de Información Científica sobre Ciencias Sociales de la Academia Rusa de Ciencias y expresidenta de la Fundación Rusa para la Paz, calificó el Foro del Futuro de la ASEAN como una iniciativa oportuna que responde a la necesidad de ampliar el diálogo y el pensamiento estratégico en un entorno internacional en rápida transformación.



La experta observó que las principales potencias conceden cada vez mayor importancia al papel central de la ASEAN en la arquitectura regional, al tiempo que impulsan sus propias estrategias de largo plazo para Asia-Pacífico, una de las regiones económicas más dinámicas del mundo.



En ese contexto, expresó su confianza en que los debates del AFF 2026 contribuyan a construir una visión compartida para el futuro de la ASEAN y a promover enfoques prácticos para la solución pacífica de las disputas regionales, en consonancia con el derecho internacional.



Celebrado en Hanoi los días 9 y 10 de junio bajo el lema “Forjando juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”, el Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reúne a líderes regionales, responsables políticos, académicos y representantes empresariales para debatir cuestiones estratégicas que definirán el desarrollo de la región en los próximos años./.

VNA