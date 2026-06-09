Académicos rusos proponen medidas para fortalecer la confianza en solución a cuestión del Mar del Este

Moscú (VNA) – Académicos rusos recomendaron reforzar las medidas de fomento de la confianza, intensificar la cooperación regional y recurrir con más énfasis al derecho internacional para abordar las disputas en el Mar del Este, durante una mesa redonda internacional celebrada en Rusia.



El evento, organizado el 8 de junio por el Instituto de Información Científica sobre Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Rusia (INION RAS), se centró en los mecanismos jurídicos e institucionales de cooperación gubernamental para garantizar la paz y la seguridad en el Mar del Este.



La cita reunió a destacados investigadores, expertos en derecho internacional y jóvenes académicos de Rusia, Vietnam y varios países del Sudeste Asiático. Los participantes presentaron 15 trabajos de investigación que ofrecieron perspectivas académicas y una visión integral de la evolución de la situación en el Mar del Este durante la última década.



Las ponencias coincidieron en que el Mar del Este sigue siendo una zona geoestratégica de vital importancia, cuya seguridad, estabilidad y libertad de navegación influyen directamente en la arquitectura de seguridad global y en los flujos del comercio internacional.



Los expertos reafirmaron su apoyo a la solución pacífica de las controversias mediante procesos diplomáticos y jurídicos, sin recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza, de conformidad con el derecho internacional, en particular con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Asimismo, destacaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad, la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, así como el respeto al Estado de derecho en los mares y océanos.



Al abordar el papel de la UNCLOS de 1982 en la resolución de disputas, los académicos señalaron que la Convención constituye un marco universal, unificado y autoritativo del derecho internacional que regula de manera vinculante la jurisdicción, los derechos soberanos y las obligaciones de los Estados ribereños.



También subrayaron el papel central de los Estados miembros de la ASEAN en los asuntos regionales, destacando que el bloque continúa desempeñando una función clave en el mantenimiento del equilibrio estratégico, la gestión de conflictos y la promoción de la diplomacia preventiva a través de estructuras subregionales.



Instaron a las partes involucradas a acelerar los esfuerzos para transformar la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) en un Código de Conducta en esas aguas (COC) significativo, eficaz y jurídicamente vinculante, en consonancia con los principios y disposiciones de la UNCLOS de 1982.



Una recomendación conjunta adoptada en la conferencia exhortó a los Estados costeros a utilizar de manera constante los mecanismos de solución de controversias previstos en la UNCLOS de 1982 como instrumentos pacíficos para alcanzar consensos y delimitar los espacios marítimos.



Además, las partes involucradas deberían desarrollar mecanismos objetivos de monitoreo e informar públicamente sobre las violaciones del orden jurídico internacional en el mar, creando así elementos de disuasión eficaces frente a acciones unilaterales que socaven la estabilidad regional.



Los delegados señalaron que los países de la región también deberían poner en marcha con prontitud modelos de gobernanza conjunta en ámbitos como la gestión de recursos marinos vivos transfronterizos, la lucha contra la contaminación por plásticos marinos, las operaciones de búsqueda y rescate marítimo y la investigación oceanográfica colaborativa, con el fin de reconstruir la confianza estratégica.



Para fortalecer las medidas de creación de confianza, propusieron establecer foros académicos y de investigación periódicos que proporcionen análisis científicos objetivos, contribuyan a despolitizar las disputas existentes y generen recomendaciones prácticas para los canales diplomáticos oficiales entre los países.



Varios ponentes elogiaron los esfuerzos constantes de Vietnam para buscar soluciones pacíficas a la cuestión del Mar del Este. La profesora Irina Umnova, quien presidió la mesa redonda, afirmó que Vietnam ha utilizado eficazmente todos los canales diplomáticos bilaterales y multilaterales para promover el diálogo y la construcción de consensos frente a los desafíos regionales actuales.



También destacó la relevancia política para la cuestión del Mar del Este de la Declaración Conjunta Vietnam-Rusia emitida durante la visita a Vietnam del presidente ruso Vladimir Putin en junio de 2024. Según indicó, el documento reafirmó el respaldo de ambos países a la seguridad marítima, la libertad de navegación y sobrevuelo, la solución pacífica de controversias conforme al derecho internacional, incluida la UNCLOS de 1982, y la moderación en el uso de la fuerza.



De acuerdo con Umnova, tanto Vietnam como Rusia apoyan la plena implementación de la DOC y acogen favorablemente los esfuerzos encaminados a concluir un COC efectivo y sustancial. Ambos países comparten además el compromiso de fortalecer el papel central de la ASEAN en la arquitectura regional y de promover los valores y principios del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC)./.





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