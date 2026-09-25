Agencias de viajes de Vietnam apuestan por calidad e integración en cadena de valor

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El turismo de Vietnam debe pasar de priorizar el número de visitantes a incrementar su estancia, gasto medio y tasa de retorno, mediante productos diferenciados, una mayor integración en la cadena de valor y el fortalecimiento de su competitividad internacional, según destacó el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en una conferencia nacional de agencias de viajes, celebrada hoy en la provincia de Quang Ninh.



Con cerca de 250 delegados, incluidos representantes de ministerios, organismos y localidades, expertos y empresas de los sectores turístico, aéreo y hotelero, el encuentro tuvo como objetivo proponer soluciones para consolidar el turismo como sector económico clave, en consonancia con las resoluciones N.º 26-NQ/TW del Buró Político y N.º 263/NQ-CP del Gobierno.



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ho An Phong afirmó que las agencias turoperadoras deben dejar de limitarse a comercializar servicios existentes y asumir un papel más activo como organizadoras del mercado, creadoras de productos y conectores de la cadena de valor turística. Para 2030, el sector se propone desarrollar 15 corporaciones y conglomerados turísticos con marcas sólidas y capacidad para competir internacionalmente.



Según el funcionario, la reestructuración del mercado y el desarrollo de productos deben superar el enfoque de "vender lo que la localidad tiene" para centrarse en ofrecer experiencias diferenciadas, aprovechando las fortalezas culturales y patrimoniales del país, así como el potencial del turismo verde, nocturno y MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones).



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ho An Phong interviene en el evento. (Foto: VNA)



Asimismo, las alianzas entre los actores turísticos deben traducirse en productos concretos y una coordinación fluida a lo largo de toda la cadena de servicios, desde los trámites de visado y el transporte hasta el alojamiento y las actividades complementarias. La calidad, la seguridad y la sostenibilidad deben convertirse en requisitos obligatorios para el desarrollo del sector.



An Phong subrayó que la combinación de grandes empresas con capacidad tractora, pequeñas compañías y comunidades locales integradas en la cadena de valor, junto con un Estado que desempeñe un papel facilitador y transparente, permitirá generar un nuevo impulso para la industria, mejorar su calidad y reforzar su competitividad de cara al 2027 y los años siguientes.



Por su parte, Nguyen Thi Mai Anh, vicepresidenta del Comité Popular de Quang Ninh, destacó que el turismo constituye un sector de servicios estratégico para impulsar el crecimiento y transformar la estructura económica local hacia un modelo sostenible.



La provincia se comprometió a crear condiciones favorables para las empresas y los inversores, promover productos turísticos de alta calidad y ampliar las conexiones turísticas interregionales e internacionales.



Como parte de las actividades preparatorias, el 23 de septiembre, la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam organizó una visita de prospección de productos turísticos en Quang Ninh para cerca de 100 empresas de viajes, acompañada de encuentros empresariales B2B destinados a estimular la demanda y ampliar los mercados./.