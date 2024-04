Ensamblaje de componentes electrónicos para la industria de imprentas en la empresa Chee Yuen Vietnam , de inversión de Taiwán (China), en el Parque Industrial An Duong, distrito de An Duong. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam necesita esforzarse para impulsar el desembolso de inversión pública en busca de lograr un crecimiento económico nacional del 6,5% este año, según los expertos.La lista de carteras, ramas y provincias que no han cumplido el plan de desembolso del presupuesto estatal y también el índice al respecto registrado hasta marzo pasado publicados en el portal electrónico del Ministerio de Planificación e Inversión evidencia la atención del Gobierno de señalar las entidades y localidades que demoran en la labor correspondiente.A mediados de marzo de 2023, ante el incumplimiento de expectativas sobre el plan de asignación detallada y el desembolso de capital público, el primer ministro, Pham Minh Chinh, emitió un despacho exigiendo a los ministerios, sucursales y localidades acelerar la tarea mencionada en 2024.Sin embargo, según datos recopilados por el Ministerio de Planificación e Inversión, a finales de marzo de 2024, todavía quedan alrededor de 1,28 mil millones de dólares, del total de 26,4 mil millones de dólares de lo planificado para 2024, que no se han asignado en detalle.El ministro de Planificación e Inversión, Nguyen Chi Dung , atribuyó esa situación a la demora en el perfeccionamiento de los trámites para distintos proyectos.En 2023, el desembolso de inversión pública fue bastante positivo, pero aún no alcanzó el objetivo del 95%. Este año se sigue fijando la meta del 95%.Para lograr tal objetivo, desde principios de año, el Gobierno y el Primer Ministro se han empeñado en estimular esa labor.Gracias a estos esfuerzos, en los tres primeros meses de este año, el desembolso de capital público se situó en 31,6 mil millones de dólares, equivalente al 13,67% del plan asignado por el Primer Ministro, superior al índice registrado en el mismo período del año pasado.Sin embargo, si bien se reportan cuatro ministerios, agencias y 23 localidades que logran altas tasas de desembolso, todavía hay 38 ministerios, agencias centrales y 26 localidades que registran tasas por debajo del nivel medio nacional.En 2024, los recursos totales de inversión pública serán significativamente menores que el año pasado, por lo que la tarea de agilizar el desembolso para promover el crecimiento resulta aún más importante.En ese sentido, el funcionario instó a empeñarse en resolver las dificultades para acelerar los proyectos claves del país./.