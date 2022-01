Aldea de oficio de flores de papel de Thanh Tien por presevar técnicas tradicionales

Las flores de papel de Thanh Tien no solo tienen un significado ceremonial, sino que también destacan por sus valores estéticos y culturales. Actualmente, la demanda de flores de papel ha disminuido mucho, pero la gente de aquí todavía quiere mantener este pueblo artesanal como una característica cultural única de la gente de Hue. En los últimos días del año, a pesar de que llueve mucho, todavía hay numerosos turistas que vienen de visita y experimentan la elaboración de flores de papel. Las flores de papel de Thanh Tien ahora no solo son famosas por la cultura de la antigua capital de Hue, sino que también siguen a los turistas a otras regiones como Hanoi, Hoi An o incluso el extranjero. (Foto: Vietnam+)