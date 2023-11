Amanecer en la laguna de Tam Giang. (Fuente:VNA)

Thua Thien-Hue, Vietnam (VNA)- Temprano en la mañana, el pueblo pesquero de Ngu My Thanh cobra vida con los sonidos e imágenes distintivos de una gran cantidad de barcos en las vastas, poéticas y majestuosas aguas de Tam Giang , creando una escena de belleza y asombro.Ngu My Thanh es un famoso pueblo pesquero cerca de la laguna de Tam Giang en la provincia de Thua Thien Hue, Vietnam. Este pueblo de pescadores está situado en la comuna de Quang Loi, distrito de Quang Dien, aproximadamente a 20 kilómetros al noreste del centro de la ciudad de Hue.Cada noche, los aldeanos suben a sus barcos y se dirigen al espejo de agua para pescar, regresar a la orilla temprano en la mañana y vender su captura. Quizás debido a esta rutina, el momento más animado y bullicioso en Ngu My Thanh es durante los primeros momentos de la mañana, de 4:00 a 7:00 a.m. A esas horas llegan los barcos y en la ribera se afanan compradores y vendedores. La escena de compra y venta se desarrolla en la laguna, en los muelles y en las calles del pueblo.El ambiente durante ese comercio está marcado por la camaradería y la convivencia. Por eso, no solo vienen a comprar los comerciantes, sino también los residentes locales y los turistas que se sienten atraídos por el ambiente alegre y armonioso.Originalmente conocida como la aldea de My Thanh, la localidad se estableció a principios del siglo XIX y era el hogar de familias que residían a lo largo de las costas. Posteriormente, algunos pescadores de las regiones de Phu Vang y Phu Loc, situadas a varias decenas de kilómetros de distancia, se aventuraron en barco hasta esta zona para ganarse la vida. Descubrieron la abundancia de camarones y peces en estas aguas, lo que las convertía en un lugar favorable para establecerse y ganarse la vida. Con el tiempo, se integraron gradualmente con la población local de la costa, formando una próspera comunidad de barcos pesqueros conocida como My Thanh.La mayoría de los aldeanos se ganan la vida trabajando en el río, pescando en las aguas de Tam Giang. Sus actividades diarias, incluidas las comidas, se desarrollan en sus barcos. Salen a pescar durante el día y regresan a la orilla para fondear sus naves por la noche.En 1990, con el objetivo de estabilizar la vida de los balseros y protegerlos de las condiciones impredecibles y peligrosas del río, las autoridades de la comuna de Quang Loi iniciaron esfuerzos para reubicar a los residentes en la orilla y llamaron oficialmente a la aldea Ngu My Thanh.Como pueblo con una larga tradición de pesca con redes en Tam Giang, la forma de vida y la cultura de los aldeanos han estado estrechamente vinculadas a la región de la laguna más grande del sudeste asiático durante generaciones.Tam Giang es conocida por sus aguas salobres, que producen deliciosas especies, como camarones, cangrejos, peces y otras. Aunque la captura puede no ser tan abundante como en el mar, la alta calidad y frescura del producto significa que se vende principalmente a comerciantes que lo llevan a mercados lejanos, restaurantes o residentes locales de la región.El vasto y pintoresco paisaje de la zona, combinado con el estilo de vida sencillo y fluvial de los aldeanos de Ngu My Thanh, ha atraído a muchos visitantes de cerca y de lejos para explorar la vida y la cultura de uno de los pueblos pesqueros más antiguos, que llevan la marca distintiva de la famosa región de la laguna de Tam Giang en Hue ./.