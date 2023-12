En el evento se celebrarán el Festival “Quintaesencia de la Culinaria de Quang Nam 2024”. (bvhttdl.gov.vn)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- El programa "Hoi An da la bienvenida al Año Nuevo 2024" se celebrará del 30 de diciembre al 1 de enero en la ciudad de Hoi An, en la provincia central de Quang Nam, con un amplio abanico de actividades.

Las actividades están diseñadas para fomentar la interacción entre los residentes locales y los turistas y brindarles nuevas experiencias.

El evento más destacado será la ceremonia de anuncio de la adhesión de Hoi An a la Red de Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 2023, que tendrá lugar la noche del 31 de diciembre.



También se celebrarán en el parque de Hoi An el programa "Nuevo Día de Hoi An" con bailes Flashmob, danzas folclóricas, premiación de los trabajadores ganadores del Concurso de Creación de Video en la plataforma TikTok y espectáculo de música electrónica. Además, se efectuará una fiesta musical de cuenta regresiva para despedir el año viejo y dar la bienvenida al Nuevo Año 2024.



El evento incluirá una instalación de arte, un espacio de demostración de artesanías y la exposición fotográfica "Hoi An, Creatividad y desarrollo, a fin de propiciar una mayor comprensión de los valores culturales tradicionales de Hoi An.



Igualmente se celebrará el Festival “Quintaesencia de la Culinaria de Quang Nam 2024”, con demostraciones de elaboración de platos típicos de Hoi An y de otras localidades de Quang Nam, informó el periódico Nhan Dan.



La exposición de arte de bonsái de Hoi An brindará a los visitantes la oportunidad de aprender sobre la creatividad de los artesanos locales en la creación y disposición de esas obras en miniatura, jardincitos rocosos y arte en piedra./.