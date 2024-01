An Giang, Vietnam (VNA)- La provincia vietnamita de An Giang , en el delta del Mekong, exportó hoy un total de siete toneladas de mango de cáscara verde (Mangifera Indica) a Australia y Estados Unidos.En la ceremonia de exportación, el vicepresidente del Comité Popular del distrito de Cho Moi de An Giang, Doan Thanh Loc, dijo que el primer envío al exterior afirmó la posición de la fruta de la localidad en mercados exigentes como Australia y Estados Unidos.Se trata de un evento importante para el sector agrícola local, que genera enormes oportunidades económicas y promueve la imagen y la reputación de los productos agrícolas de la provincia en el mercado internacional, expresó.A su vez, la subdirectora general del Departamento de cooperación económica y desarrollo rural, Huynh Kim Dinh, confirmó que su oficina se compromete a continuar acompañando, apoyando y creando condiciones favorables para que las cooperativas y empresas locales participen en el proyecto y promuevan el desarrollo de los vínculos producción y consumo sostenible de mango.El distrito de Cho Moi cuenta con la mayor superficie de cultivo de mango en la provincia de An Giang, con más de seis mil 401 hectáreas.El localidad ha emitido 41 códigos de área de cultivo del mango de cáscara verde con una superficie de más de seis mil 149 hectáreas para exportar a China, Corea del Sur, Japón, Australia y Estados Unidos./.