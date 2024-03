An Giang, Vietnam (VNA) – El Comité Popular de la provincia survietnamita de An Giang celebró una conferencia para revisar su cooperación con la provincia camboyana de Kandal en 2023 y establecer direcciones para el primer semestre de 2024.En el evento, las dos partes acordaron continuar promoviendo la colaboración en todos los campos, incluida la seguridad social y el orden en las zonas fronterizas; prevención y lucha contra los delitos relacionados con las drogas; gestión y demarcación de fronteras; agricultura - comercio; educación, cultura, turismo, salud, transporte, búsqueda y repatriación de restos de mártires, entre otros.El vicepresidente del Comité Popular de An Giang , Le Van Phuoc, valoró la coordinación eficaz y el trabajo conjunto de los departamentos y localidades fronterizas de An Giang y Kandal , que contribuyeron a estrechar las relaciones de cooperación entre las dos provincias bajo el lema de "buena vecindad, amistad tradicional y solidaridad integral, cooperación sostenible y de largo plazo”.También, expresó su esperanza de que en el futuro las dos partes continúen implementando efectivamente los contenidos de cooperación acordados para impulsar el desarrollo socioeconómico, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las dos provincias y contribuir así a construir una frontera de paz, amistad y cooperación para el desarrollo mutuo entre los dos países.Por su parte, el vicegobernador de la provincia de Kandal, Dim Bora, dijo que la coordinación entre ambas provincias en muchos campos en los últimos años ha producido resultados prácticos, contribuyendo a mantener el orden social y la seguridad y la protección fronteriza.A la vez, sugirió que en los próximos tiempos las dos provincias continuarán trabajando juntas en la lucha contra los delitos, especialmente el tráfico y, en partiicular, el tráfico transfronterizo de personas y drogas; intercambiar información periódicamente, coordinar patrullas bilaterales, proteger los marcadores fronterizos y prevenir rápidamente actividades de sabotaje de elementos malos./.