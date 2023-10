El panorama del encuentro (Fuente:VNA)

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam , Vuong Dinh Hue, habla en el evento (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Los comités de asuntos partidistas de la Asamblea Nacional (AN) y del Gobierno de Vietnam convocaron hoy en Hanoi una conferencia para discutir los preparativos para el sexto periodo de sesiones de la XV legislatura.En su intervención, el secretario general y jefe de la oficina de la AN, Bui Van Cuong, dijo que durante este periodo de sesiones, el Parlamento asumirá una carga de trabajo sustancial con muchos asuntos cruciales que requieren una preparación exhaustiva y oportuna.Dijo que las agencias de la AN y el Gobierno han coordinado estrechamente con agencias y organizaciones relevantes para preparar los contenidos que se presentarán ante la Asamblea Nacional.El primer ministro Pham Minh Chinh dijo que apenas un día después de concluir el quinto periodo de sesiones de la AN, el Gobierno se reunió para asignar tareas sobre la preparación de los contenidos que se presentarán al sexto periodo de sesiones