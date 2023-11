Hanoi (VNA)- El Consejo de evaluación de la planificación sobre el sistema de puertos pesqueros y refugios contra tormentas para los buques pesqueros en el período 2021-2030, con visión al 2050, convocó a una reunión en Hanoi el 23 de noviembre bajo la presidencia del viceprimer ministro Tran Luu Quang.Según el borrador de la planificación, el país contará con 173 puertos pesqueros para 2030. Las aguas territoriales frente a la costa central, desde las provincias de Quang Tri hasta Binh Thuan, albergarán el mayor número de puertos pesqueros con 82 instalaciones, seguidas por el Golfo de Tonkín, con 45; el área marítima frente a la región sureste, 33; y la del suroeste, 13.Para 2030, Vietnam tendrá 160 refugios contra tormentas, 30 de ellos a nivel regional y 130 a nivel provincial, para dar servicio a más de 90 mil buques pesqueros. Las aguas territoriales frente a la región central también acogerán la mayor cantidad de refugios, 73. Las instalaciones para el Golfo de Tonkín, las regiones marítimas del sureste y del suroeste serán 47, 24 y 16, respectivamente.El número de puertos pesqueros en todo el país aumentará a 180 para 2050.Durante el período 2021-2025, se dará prioridad al desarrollo de infraestructura y servicios en los puertos de los principales centros pesqueros y a la construcción de refugios contra tormentas a nivel regional, según el proyecto del plan.El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estimó que se necesitarán casi 2,4 mil millones de dólares para desarrollar infraestructura esencial de puertos pesqueros y refugios contra tormentas para 2030, incluidos más de 740 millones de dólares para el período 2021-2025.Al discutir el borrador, los delegados dijeron que los puertos pesqueros y los refugios contra tormentas son partes importantes de la infraestructura pesquera y socioeconómica, y que la inversión en esas instalaciones resulta necesaria para una explotación eficaz y sostenible de los recursos acuáticos.La planificación tiene como objetivo completar y modernizar la infraestructura para satisfacer la demanda logística del sector pesquero, garantizar la seguridad alimentaria, reducir las pérdidas posteriores a la pesca y mantener la seguridad de los buques y los pescadores. También ayudará con la gestión pesquera, la integración internacional, la adaptación al cambio climático, la protección del ecosistema marino y ambiental y la defensa y salvaguardia de la seguridad, precisaron.En particular, a medida que los mercados receptores endurecen las reglas sobre seguridad alimentaria y trazabilidad de productos pesqueros, los países emisores como Vietnam deben garantizar la confiabilidad de todo su proceso de explotación, importación, procesamiento y exportación pesquera, señalaron.El viceprimer ministro Tran Luu Quang exhortó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a considerar las opiniones planteadas en la reunión para continuar perfeccionando el borrador antes de presentarlo al Primer Ministro para su aprobación.Señaló que el plan debe resolver simultáneamente los problemas existentes y tener en cuenta las tendencias actuales y futuras, como la transformación digital, la respuesta al cambio climático y la advertencia de “tarjeta amarilla” sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).Debe proporcionar orientaciones y al mismo tiempo ser lo suficientemente flexible para que las localidades lo implementen y garantizar la conectividad del sistema portuario pesquero con otros sistemas de infraestructura terrestre, de riego, transporte y energía.La planificación también debe garantizar que los proyectos enumerados sean financieramente viables, utilizar fuentes de capital no presupuestarias estatales y desarrollar instalaciones multifuncionales para evitar el despilfarro y maximizar su eficacia, subrayó./.