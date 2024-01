Los jugadores de la selección vietnamita se preparan para competir en la final de la Copa Asiática 2023 . (Fuente: vietnam.vn)

Hanoi (VNA) - El entrenador francés Philippe Troussier eligió una lista de 30 jugadores de la selección masculina de fútbol para asistir a los entrenamientos en Qatar de cara a la fase final de la Copa Asiática 2023, informó la Federación de Fútbol de Vietnam.

Algunos jugadores experimentados no podrán incorporarse a los entrenamientos esta vez debido a lesiones, incluidos Dang Van Lam, Que Ngoc Hai, Nguyen Tien Linh y Nguyen Hoang Duc.



Troussier dijo que tiene confianza en los jugadores seleccionados y afirmó que todo el equipo dará lo mejor de sí.

No sólo el equipo vietnamita, sino también otros conjuntos, como el japonés y el tailandés, igual tienen algunos de los jugadores claves ausentes, debido a lesiones.



Durante los últimos ocho meses, Troussier ha trabajado con unos 80 futbolistas, por lo que cuando un jugador se lesiona, puede tener una alternativa.



El técnico francés seleccionó a los jugadores para el viaje de entrenamiento a Qatar basándose en su experiencia y en las cualidades demostradas en el campo.



Indicó que tiene una serie de criterios para seleccionar jugadores que incluyen espíritu, actitud, experiencia y versatilidad, y agregó que no da oportunidades a jugadores jóvenes sino a los buenos.



El equipo partirá hoy hacia Qatar para seguir entrenando y participará en un partido amistoso contra Kirguistán, el 9 de enero. La lista de 26 jugadores oficiales en la final de la Copa Asiática 2023 se anunciará el 13 de enero.

La ronda final de la Copa Asiática 2023 se llevará a cabo en el país de Medio Oriente, del 12 de enero al 10 de febrero, y contará con 24 equipos divididos en seis grupos. Vietnam se ubica en el Grupo D y se enfrentará a Japón el 14 de enero, Indonesia el 19 de enero e Irak cinco días después./.