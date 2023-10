Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Se han detectado violaciones de las leyes vietnamitas en los servicios transfronterizos de TikTok después de una inspección general sobre las actividades de esta plataforma, informó hoy el Ministerio de Información y Comunicación (MIC) en su rueda de prensa ordinaria.



En el evento, el jefe del Departamento de Radiodifusión e Información Electrónica del MIC, Le Quang Tu Do dijo que un grupo de inspección intersectorial examinó dos entidades de TikTok en Vietnam que son la oficina de representación de TikTok Pte. Ltd en Ciudad Ho Chi Minh (Oficina de TikTok) y la compañía TikTok Vietnam



Según los resultados de investigación, la Oficina de TikTok y la compañía TikTok Vietnam no participan directamente en la gestión y prestación de servicios transfronterizos en Vietnam a través del sitio web TikTok.com y la aplicación.

Los servicios transfronterizos son gestionados y operados directamente por TikTok Pte.Ltd (TikTok Singapore).

Sin embargo, para los servicios de comercio electrónico, debido a que la Oficina de TikTok se registró para establecer una plataforma comercial a través de la aplicación TikTok según lo autorizado por TikTok Singapur, esta entidad debe ser responsable de las violaciones en la prestación de este servicio de acuerdo con las disposiciones de la ley vietnamita.

TikTok Singapore no está sujeto a inspección, pero es la unidad que gestiona, opera y proporciona directamente servicios transfronterizos en Vietnam a través del sitio web TikTok.com y la aplicación TikTok. Por lo tanto, debe ser el responsable de cumplir con las disposiciones de la ley vietnamita en la prestación de servicios transfronterizos, dijo el funcionario.

La inspección indicó una serie de violaciones por parte de TikTok Singapur, incluidas la falta de control efectivo de la información falsa, de distorsión e incitación a la violencia, contenidos dañinos y peligrosos para los niños, y la falta de medidas y herramientas para garantizar la seguridad de la información confidencial de los niños y una política para proteger los derechos de autor de los usuarios.



De acuerdo con Tu Do, representantes de TikTok Singapur se comprometieron cumplir su responsabilidad y deberes con las leyes vietnamitas, Además, la Oficina de TikTok y la compañía de TikTok Vietnam han coordinado y proporcionado información completa, así como comprometido a realizar ajustes específicos y notificarlos al MIC.



Las plataformas transfronterizas, que no cumplen con la ley vietnamita, no serán bienvenidas ni se les facilitará operar en Vietnam, afirmó Le Quang Tu Do./.

VNA