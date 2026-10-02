APEC 2027: Phu Quoc refuerza su infraestructura eléctrica ante el crecimiento de la isla

An Giang, Vietnam (VNA) - La infraestructura eléctrica de la zona especial de Phu Quoc, en la provincia de An Giang, está siendo reforzada para garantizar el suministro durante la Semana de la Cumbre APEC 2027 y responder al creciente consumo asociado al desarrollo socioeconómico de la isla.



La Corporación de Electricidad del Sur (EVNSPC), la Junta de Gestión de Proyectos Eléctricos del Sur, la Compañía de Electricidad de An Giang y otras entidades pusieron en funcionamiento en agosto tres proyectos clave, con una inversión total de casi 83 millones de dólares: la subestación de 220 kV de Phu Quoc y las líneas de 110 kV Phu Quoc-Norte de Phu Quoc y Phu Quoc-Sur de Phu Quoc.



La subestación cuenta con dos transformadores de 250 MVA y dos circuitos de conexión de 220 kV, mientras que las dos líneas tienen una longitud de 41,4 y 40 kilómetros, respectivamente, y dos circuitos cada una. La línea Phu Quoc-Sur entró en servicio el 16 de agosto, la subestación el 19 y la línea Phu Quoc-Norte el 28 del mismo mes.



La ejecución afrontó dificultades por la liberación de terrenos, el clima, el transporte de materiales desde el continente y la escasez de mano de obra, en un contexto de numerosas obras para el APEC 2027. En algunos tramos se utilizaron drones para los estudios, el tendido de cables y la adaptación de los métodos constructivos a las condiciones del terreno.



El subdirector general del Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN), Nguyen Tai Anh, pidió a EVNSPC seguir supervisando y perfeccionando el sistema, capacitar al personal y realizar simulacros de respuesta a incidentes. También instó a estudiar sistemas de alerta remota para proteger los cables submarinos y las estructuras eléctricas ante el tránsito de grandes buques.



Para garantizar el suministro durante el evento, EVNSPC deberá aprovechar la experiencia adquirida en la preparación energética de grandes acontecimientos y elaborar un plan adaptado a las condiciones específicas de Phu Quoc.



Según Nguyen Phuoc Quy Hung, director de la Compañía de Electricidad de An Giang, la puesta en funcionamiento de la subestación de 220 kV ha mejorado la estabilidad y capacidad de respaldo de la red. La empresa supervisa el sistema las 24 horas, con especial atención a la línea de 220 kV Kien Luong-Phu Quoc, que incluye un tramo submarino.



El consumo anual de electricidad comercial de Phu Quoc alcanzará este año alrededor de mil millones de kWh, equivalente a aproximadamente una séptima parte del consumo total de An Giang. La cifra refleja tanto las necesidades vinculadas al APEC como la creciente demanda de este centro turístico y de servicios.



Esta tendencia también se observa en los establecimientos turísticos y productivos. Famiana Resort & Spa, con 100 habitaciones, registra una ocupación habitual del 65%-70%, que llega al 80%-90% en temporada alta. Antes de la conexión de la isla a la red nacional en 2014, dependía de generadores diésel, con un gasto de combustible superior a 23 mil dólares mensuales. Actualmente, su factura eléctrica oscila entre más de 3,8 y 11,5 mil dólares al mes, mientras que los paneles solares instalados en el tejado han reducido alrededor del 30% del gasto.



Por su parte, una instalación local de fabricación de hielo produce unos 400 bloques diarios para abastecer a restaurantes, mercados y vendedores de productos del mar, con un consumo eléctrico de unos 3,8 mil dólares mensuales. La estabilidad de la red permite mantener la producción continua y trasladar parte de las operaciones a las horas de menor consumo.



El fortalecimiento de la red eléctrica responde así no sólo a las necesidades de la Cumbre APEC 2027, sino también al crecimiento de las actividades turísticas, de servicios y productivas de Phu Quoc, sentando una base para el desarrollo de la isla a largo plazo./.

VNA