El presidente de Vietnam, Vo Van Thuong , interviene en cita. (Fuente: VNA)

El presidente de Vietnam, Vo Van Thuong, habla en la sesión en San Francisco. (Fuente: VNA)

Washington (VNA)- Los nexos entre Vietnam y Estados Unidos nunca han alcanzado un buen nivel de desarrollo como hoy, desde antiguos enemigos hasta socios estratégicos integrales, y se consideran un verdadero ejemplo en la historia de las relaciones internacionales en el restablecimiento de los vínculos en el período posguerra.Al intervenir en la sesión de intercambio de políticas en el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos (CFR), efectuado en San Francisco en el marco de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente de Vietnam, Vo Van Thuong, hizo esa valoración y subrayó que tal resultado se debe a los esfuerzos conjuntos para superar los desafíos y los altibajos históricos de muchas generaciones de dirigentes y pueblos de los dos países.Reafirmó, por otro lado, que el lema de Vietnam en las relaciones binacionales radica en dejar de lado el pasado, superar las diferencias, promover las similitudes y mirar hacia el futuro.Se refirió también a la importancia del entendimiento y confianza mutuos, el respeto de los intereses legítimos y la no injerencia por parte de un país en los asuntos internos del otro.Estados Unidos constituye un socio de importancia estratégica en la política exterior del país indochino, remarcó.En la ocasión, Van Thuong reiteró la política exterior de Vietnam de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, diversificación y multilateralización de relaciones exteriores; adopción de una posición proactiva en la integración internacional de forma integral y profunda; y ser un socio confiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional.Por otra parte, Vietnam implementa la política de defensa de cuatro "no": no participar en alianzas militares; no asociar con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales.Asimismo, Vietnam apoya la consolidación y elevación de la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral y fortalecimiento de la coordinación internacional para reducir las tensiones, prevenir y poner fin a los conflictos, a favor de la solución de los problemas de desarrollo socioeconómico, cultural, científico y tecnológico y respuesta a desafíos de seguridad no convencionales.Vietnam está dispuesto a contribuir a los esfuerzos comunes de la comunidad internacional para responder al cambio climático, proteger el medio ambiente, y participar en las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y la ayuda humanitaria internacional, ratificó.Al responder preguntas de los estudiosos del CFR, y también del presidente del Consejo, Scott Marciel, sobre el acuerdo para fortalecer la cooperación binacional en el desarrollo de la producción de semiconductores, Van Thuong reiteró el deseo de su país de que se implemente de forma integral la Declaración Conjunta sobre la elevación del nivel de los lazos al de asociación estratégica integral, incluida la colaboración en el campo de semiconductores, circuitos y campos de alta tecnología.Para resolver eficazmente los problemas relativos, el dirigente vietnamita propuso a Estados Unidos prestar atención al reconocimiento de la economía de mercado de Vietnam y realizarlo mediante decisiones políticas.Por otro lado, Estados Unidos necesita eliminar pronto a Vietnam del grupo de países con apoyo limitado a la cooperación en chips y semiconductores. Vietnam también desea recibir el apoyo del país norteamericano en la formación de recursos humanos de alta calidad en ese campo, añadió.Como parte de su discurso, Van Thuong se refirió a los logros de Vietnam, incluida la ubicación de la economía del país indochino en el lugar 11 en Asia y 40 en el mundo, así como de la nación en el grupo de 30 países y territorios con un gran comercio internacional y en el top 3 en la atracción de inversiones extranjeras en la ASEAN en casi 10 años.Como miembro de 16 tratados de libre comercio, Vietnam se ha convertido en parte de la cadena mundial de suministro y producción, resaltó.Por otro lado, apreció los alcances del país del Sudeste Asiático en la reducción de la pobreza, garantía de la estabilidad política, defensa y seguridad nacional, reforma institucional y judicial, desarrollo de infraestructura y la creación de recursos humanos, y lucha contra la corrupción. En el proceso de innovación, los pobladores se sitúan en el centro y se consideran como una fuente de fuerza, a la vez sujeto y objetivo del desarrollo, subrayó.Para hacer realidad la aspiración de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos para mediados de este siglo, Vietnam se centra en un desarrollo rápido y sostenible, basado en la aplicación de la ciencia, tecnología e innovación, y al mismo tiempo en el desarrollo sociocultural y conservación del entorno, así como en la construcción de un Estado de derecho del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, e integración internacional de manera integral, amplia y profunda.Mientras, al aclarar dudas sobre el papel de los estadounidenses del origen vietnamita en el proceso de promoción de la cooperación binacional, el jefe de Estado enfatizó que en los lineamientos del Partido Comunista y el Estado, Vietnam siempre considera a coterráneos en el extranjero, incluidos los residentes en el país norteamericano, como una parte inseparable del pueblo.Vietnam da la bienvenida a las inversiones de las empresas de los estadounidenses del origen vietnamita, remarcó.Con respecto al desarrollo de la marca de automóviles Vinfast, Van Thuong subrayó que Vinfast constituye un esfuerzo de empresa vietnamita para implementar la orientación de industria verde y limpia, para encaminarse a cero emisiones netas para 2050.En la cita, el dirigente vietnamita aclaró también preguntas sobre las dificultades de su país, reiterando que Vietnam constituye uno de los países más afectados por el cambio climático y ha hecho esfuerzos y desplegado proactivamente muchas medidas de respuesta.Vietnam necesita ayuda en términos de determinación política, a través de acciones específicas, de la comunidad internacional en el área, especialmente a los esfuerzos al respecto en el delta del río Mekong, enfatizó y manifestó la esperanza de que el Gobierno de Estados Unidos continúe prestando atención y apoyando a Vietnam en ese campo.A su vez, el presidente del CFR destacó el impresionante desarrollo de la economía de Vietnam, especialmente el creciente papel de la cooperación económica binacional a medida que el intercambio comercio bilateral aumentó a 139 mil millones de dólares, más de 300 veces que en 1995.Vietnam se convirtió en el octavo mayor socio comercial de Estados Unidos el año pasado, destacó.Tras apreciar el papel de Vietnam en la región, Michael Froman dijo que las iniciativas económicas en la región también se fortalecen gracias a la participación de Vietnam. Esto se debe, en parte, al mecanismo de política especial del Marco Económico del Indo-Pacífico y a la eficacia del Tratado Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico (CPTPP).Por otro lado, notificó que la elevación del nivel de los lazos al de asociación estratégica integral y la intensificación de la cooperación en el desarrollo de cadenas de suministro de semiconductores, infraestructura digital, ciencia y tecnología, lucha contra el cambio climático e intercambio pueblo a pueblo, así como en la superación de las consecuencias de la guerra constituyen señales enérgicas que promueven las relaciones bilaterales. /.