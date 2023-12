El viceministro de Indusitra y Comercio Do Thang Hai (Foto: MSPV)

Hanoi (VNA)- La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam (MSPV) emprendió el proceso legal y arrestó temporalmente al viceministro de Indusitra y Comercio Do Thang Hai, acusado de recibir sobornos relacionados con un caso acontecido en una empresa comercializadora de petróleo.Según informó hoy el portavoz del MSPV, To An Xo, la detención forma parte de una investigación ampliada del caso de “violar normas sobre el manejo y el uso de bienes del Estado, provocando pérdidas y despilfarro; mostrar falta de responsabilidad, dejando graves consecuencias; dar y recibir sobornos; y abusar del cargo y poder para influir en otros por el beneficio personal” que ocurrió en la empresa de comercio, transporte y turismo Xuyen Viet Oil y en algunas agencias y organizaciones relevantes.Anteriormente, Mai Thi Hong Hanh, directora de Xuyen Viet Oil, y su adjunta Nguyen Thi Nhu Phuong fueron detenidas por “violar las normas sobre la gestión y el uso de bienes del Estado, provocando pérdidas y despilfarro”.Por su relación al caso, la policía también arrestó a Le Duc Tho por supuestamente “abusar del cargo y poder para influir en otros por el beneficio personal”, y a Le Duy Minh, director del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, por el presunto acto de “recibir sobornos ”./.