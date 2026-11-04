Artesanía vietnamita busca elevar su competitividad mediante los acuerdos comerciales

Hanoi (VNA) - Los tratados de libre comercio (TLC) de nueva generación ofrecen nuevas oportunidades para que los productos artesanales vietnamitas amplíen su presencia en los mercados internacionales. Sin embargo, aprovechar estos acuerdos exige mucho más que aumentar las exportaciones: el sector necesita elevar el valor de sus productos y mejorar su capacidad para competir a escala global.



Oportunidades y desafíos



Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) y el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) han facilitado el acceso a mercados con alto poder adquisitivo.



No obstante, los cambios en las preferencias de los consumidores y las crecientes exigencias en materia ambiental, responsabilidad social y transparencia obligan a los productores a preservar la identidad tradicional, renovar los diseños y mejorar tanto la calidad como los métodos de producción.



Nguyen Van Hoi, director del Instituto de Investigación de Estrategias y Políticas Industriales y Comerciales, señaló que los TLC de nueva generación no sólo amplían las oportunidades, sino que también imponen estándares más exigentes en materia de medio ambiente, trabajo y transparencia. Por ello, las empresas deben pasar de una mentalidad centrada en la producción a otra orientada al mercado, así como estrechar sus vínculos para construir cadenas de suministro competitivas.



En la práctica, muchos talleres artesanales siguen operando a pequeña escala, con recursos limitados e inversiones insuficientes en diseño, desarrollo de marcas y tecnología. Algunos productos tardan en adaptarse a las nuevas tendencias y preferencias de los consumidores, mientras que el valor cultural de la artesanía aún no se aprovecha plenamente como ventaja comercial. También persisten dificultades para garantizar un suministro estable de materias primas, la trazabilidad, la logística y el cumplimiento de los requisitos de producción ecológica.



Estas limitaciones muestran que las actividades de promoción comercial, por sí solas, no bastan para consolidar la posición de los pueblos artesanales en los mercados internacionales. Es fundamental reforzar las capacidades de las empresas, desde la investigación de mercado y el desarrollo de productos hasta la organización de la producción y la distribución.



Innovación para mantener los mercados y aumentar el valor



Trinh Quoc Dat, presidente de la Asociación de Pueblos Artesanales de Vietnam, consideró que la renovación de los diseños es esencial para responder a las tendencias de consumo. Los productores deben incorporar elementos culturales vietnamitas en artículos de cerámica, ratán y bambú, entre otros, sin seguir las modas indiscriminadamente ni perder su identidad.



La aplicación de la ciencia y la tecnología también puede elevar la productividad y mejorar la calidad. Según el especialista, las máquinas pueden asumir las tareas más pesadas, mientras que los trabajos que requieren destreza y precisión deben seguir en manos de los artesanos. Esta combinación permite mejorar la eficiencia y conservar el carácter distintivo de la producción artesanal.



Otro requisito es avanzar hacia una producción más ecológica, desde el control de las materias primas hasta el tratamiento de residuos. Sin embargo, la falta de capital dificulta que los pequeños talleres inviertan en tecnologías menos contaminantes.



Por su parte, Phan Thi Thuan, directora de la empresa de seda My Duc, destacó la necesidad de innovar para preservar los oficios tradicionales. Su empresa ha desarrollado una técnica mediante la cual los propios gusanos de seda tejen directamente los paños, que posteriormente se utilizan para elaborar mantas, almohadas, prendas de abrigo y artículos decorativos.



La directiva señaló que el desarrollo sostenible del sector también requiere garantizar el suministro de materias primas, disponer de espacios adecuados para la producción, transmitir los conocimientos tradicionales y asegurar la disponibilidad de mano de obra.



Asimismo, consideró importante dar a conocer la historia de cada producto, desde sus materiales y proceso de elaboración hasta el trabajo del artesano y la cultura local. Estos elementos aportan un valor añadido que trasciende su utilidad y ofrecen a los consumidores una experiencia cultural diferenciada.



La competitividad de la artesanía vietnamita depende, por tanto, de su capacidad para responder a la demanda, garantizar una calidad estable, asegurar la trazabilidad y poner en valor sus características propias. La aplicación efectiva de los TLC debe contribuir a modernizar la producción, fortalecer las marcas y ampliar la participación de estos productos en las cadenas de valor internacionales./.

VNA