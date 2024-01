El presidente del Parlamento vietnamita, Vuong Dinh Hue, asistió a la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la AIPA-44 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional (Parlamento - AN) de Vietnam prosigue con un espíritu proactivo en el trabajo de legislación y facilitación para el desarrollo, con una visión duradera. Este fue uno de los principales mensajes transmitidos por el miembro del Buró Político y presidente del órgano legislativo, Vuong Dinh Hue, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, con motivo del Nuevo Año Lunar 2024.



Reportero: El 2023 fue el año intermedio de la Asamblea Nacional de la XV legislatura. ¿Podría enumerar los resultados sobresalientes alcanzados por el Parlamento en este tiempo?



Presidente de la Asamblea Nacional Vuong Dinh Hue: Se puede ver que la carga del trabajo legislativo en 2023 fue "la mayor desde el inicio del mandato hasta la fecha".



Se trata de la exitosa organización de cinco períodos de sesiones de la AN, con dos ordinarias y tres extraordinarias, además de 16 reuniones de su Comité Permanente (CP), sin incluir las conferencias de los diputados a tiempo completo y las sesiones del CP en los quinto y sexto períodos de sesiones, para atender y analizar los contenidos a presentar al órgano legislativo para su aprobación. Por tal motivo, el número de sesiones en 2023 se igualó al recuento de la primera mitad de la XV legislatura.



Desde el quinto periodo de sesiones, la iniciativa de organizar dos reuniones en cada periodo muestra la flexibilidad, adaptación y respuesta a las necesidades prácticas de la actualidad.



El 2023 fue también un año de muchas "primicias", pues se celebraron la primera edición de los Premios de Prensa Nacional sobre la Asamblea Nacional y los Consejos Populares (Premios Dien Hong); la conferencia nacional para implementar las leyes y resoluciones de la AN con vistas a materializar la perspectiva y dirección del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) de “asociar estrechamente la elaboración de leyes con la organización de su ejecución”; el Foro de los Trabajadores y un simulacro de la sesión “Asamblea Nacional de los Niños”. De esas actividades, algunas fueron seleccionadas entre los acontecimientos destacados del Parlamento en 2023.



De ese modo, se puede ver que la carga de trabajo fue enorme, con muchos asuntos difíciles y complejos, lo cual impuso altas exigencias a la AN, al Comité Permanente y a cada diputado. Aunque hubo mucho trabajo y presión, en mi opinión lo más valioso fue que cada funcionario y diputado se sintió feliz de aportar su esfuerzo al trabajo común. En ese desempeño también están el Gobierno, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Frente de la Patria, departamentos, ministerios, ramas centrales y locales.



Quiero enfatizar que los diputados representan la voluntad y las aspiraciones del pueblo, que constituye el centro de las actividades de la AN. A través de las legislaturas, las actividades de los diputados han visto cada vez más cambios positivos asociados con la renovación en la organización y legislación en el Parlamento.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, habla en el sexto período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV legislatura (Fuente: VNA)

A lo largo de las sesiones, los diputados demostraron su sentido de responsabilidad, entusiasmo y pronunciaron discursos profundos y multidimensionales en muchos campos. En particular, el número de delegados registrados para participar en debates y actividades de interpelación aumentó drásticamente, en especial en el reciente sexto periodo de sesiones. Se puede observar que el espíritu de innovación en el Parlamento contribuyó a mejorar la efectividad y eficiencia de las actividades legislativas, mostrando los esfuerzos de la AN en el cumplimiento de las promesas a los votantes.



En cuanto al trabajo legislativo, la AN prosigue con un espíritu proactivo en esta tarea, con una visión duradera. El objetivo de la labor de legislación en la XV legislatura es perfeccionar simultáneamente las instituciones de desarrollo y establecer un marco legal para implementar con éxito las tareas de desarrollo socioeconómico en el período 2021 - 2025.



Desde el comienzo de su mandato, el Buró Político emitió la Conclusión No.19-KL/TW (2021) que guía el Programa de Legislación de la XV legislatura. Se tratra de la primera vez en la historia del Parlamento que el Buró Político promulga un documento para orientar las tareas legislativas.



Hasta el sexto período de sesiones, la AN y organismos pertinentes cumplieron 114 de las 137 tareas de investigación legislativa de toda la XV legislatura, lo cual representa el 83,21%.



Esta es una clara demostración de la fuerte renovación en el pensamiento en este campo, desde la gestión hasta la creación para el desarrollo sostenible del país, lo cual evidencia el alto sentido de responsabilidad, iniciativa y actividad de la instancia partidista en la AN en la institucionalización urgente de las políticas y lineamientos del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



De los resultados anteriores se desprende que el Parlamento tomó la proactividad desde temprano y a distancia, una valiosa experiencia extraída y desarrollada a lo largo de 78 años de su desarrollo.



Mirando hacia 2023, las actividades de supervisión temática siguieron siendo un "punto brillante". Centramos la supervisión de las cuestiones dentro y después del proceso de implementación, ayudando al Gobierno a abordar los obstáculos y dificultades. En 2023, por primera vez, el Parlamento llevó a cabo una supervisión intermedia y adoptó una resolución acerca la supervisión temática de la “implementación de las resoluciones de la AN sobre los Programas de Objetivos Nacionales de construcción de la nueva ruralidad en el período 2021-2025, de reducción sostenible de la pobreza en la etapa 2021 - 2025, así como de desarrollo socioeconómico de las zonas montañosas y pobladas por minorías étnicas en 2021 – 2030”.



La AN encomendó al Gobierno la tarea de elaborar urgentemente un proyecto de resolución para eliminar dificultades y obstáculos, y acelerar la implementación de los Programas de Objetivos Nacionales, a fin de presentarlos al Parlamento para su consideración según las órdenes y procedimientos simplificados. En el borrador, se incluye un mecanismo piloto de descentralización para que el nivel de distrito pueda decidir sobre la lista, estructura y asignación del capital del presupuesto estatal.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, y los delegados en la inauguración de la novena Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios (Fuente: VNA)

La adopción de decisiones oportunas como esta surge de la preparación “desde temprano y a distancia”. Desde el inicio de la legislatura, se identificó la supervisión como un contenido central y clave. El buen desempeño de esta labor tendrá un impacto positivo en la consecución de las funciones legislativas.



Reportero: ¿Podría compartir los nuevos enfoques de trabajo y requisitos de la AN en 2024?



Presidente de la Asamblea Nacional Vuong Dinh Hue: En el sexto periodo de sesiones, el Parlamento decidió posponer la aprobación de dos proyectos: la Ley de Tierras (modificada) y la Ley de Instituciones de Crédito (modificada).



Después de estudiar comentarios de 12 millones de pobladores sobre el proyecto de Ley de Tierras (modificada) -un tema importante y complejo- , así como analizar diferentes puntos de vista acerca del borrador de Ley de Instituciones de Crédito (modificada), el órgano legislativo consideró cuidadosamente muchos aspectos y decidió adoptar esos documentos en el próximo periodo de sesiones.



La AN aprobó una resolución en torno a la aplicación del impuesto adicional sobre la renta corporativa para evitar la erosión de la base imponible global y permitió el establecimiento del Fondo de Apoyo de Inversión procedente del impuesto mínimo global y otras fuentes legales para respaldar a las empresas.



Añadió ese contenido en su sexto periodo de sesiones y aprobó la Resolución, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2024. La aplicación de regulaciones sobre el impuesto mínimo global a partir de 2024 según las orientaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) resulta urgente para obtener de manera proactiva el derecho a imponer impuestos adicionales y crear un entorno favorable para continuar atrayendo fuertes flujos de inversión extranjera.



Además de satisfacer las necesidades urgentes de la práctica, esto también demuestra que la AN sigue comprendiendo a fondo el principio de implementar drásticamente las cuestiones empíricas que reciben alto consenso, y sigue estudiando, resumiendo y experimentando los temas que quedan borrosos. Las políticas que se hayan desplegado pero que resultaron inapropiadas, serán investigadas y reajustadas de manera oportuna.

El 2024 es un año crucial con un significado particularmente importante. La AN requiere seguir priorizando la promoción del crecimiento económico, mantener la estabilidad macroeconómica, controlar inflación y garantizar las grandes balanzas de la economía. La Resolución sobre el Plan de Desarrollo Socioeconómico 2024 aprobada en el sexto período de sesiones también estableció el objetivo de lograr la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 al 6,5%.

Como dije, la AN continúa con un espíritu proactivo en el trabajo de legislación, impulsando un desarrollo con visión a largo plazo. Respecto a cuestiones urgentes que deban resolverse con prontitud, dentro de sus competencias, el órgano legislativo emitirá una Resolución. En 2022, promulgó resoluciones aprobando la política de inversión de seis importantes proyectos de transporte nacional. Se trata de proyectos de transporte claves y urgentes, que garantizan la defensa y la seguridad nacionales, tienen un impacto generalizado, fortalecen la conectividad regional y promueven el desarrollo socioeconómico del país, de cada región y localidad por donde pasan.

La Resolución sobre la puesta a prueba de una serie de políticas específicas sobre la inversión en construcción de carreteras, aprobada por el Parlamento en su sexto período de sesiones, continúa con ese espíritu. Se espera que este mecanismo ayude a otros 21 proyectos de transporte clave en el país a acortar significativamente el tiempo y acelerar el progreso de su implementación.

Recientemente, el Gobierno y el CP de la AN llevaron a cabo una revisión general del sistema de documentos legales en todos los ámbitos y a lo largo del país. Sobre esa base, se emitió una Resolución solicitando al Gobierno que considere, maneje y presente urgentemente los resultados en el séptimo período de sesiones parlamentarias, y tenga soluciones inmediatas para dirimir contenidos contradictorios y superpuestos; así como adopte soluciones efectivas para superar la situación de elusión e irresponsabilidad de una parte de los funcionarios y empleados públicos. Urge investigar y proponer modificaciones a la Ley de Promulgación de Documentos Jurídicos.

Los resultados de la revisión general y la sistematización del ordenamiento jurídico tienen implicaciones importantes para el proceso de reforma administrativa. A partir de entonces, en 2024, continuaremos realizando una revisión general de los procedimientos administrativos.

Junto con esto, aceleramos el progreso de la construcción y el desarrollo de infraestructura socioeconómica, especialmente proyectos y obras claves; desarrollamos integralmente los campos de la cultura, la sociedad y la seguridad social, elaboramos pronto y presentamos a la AN -para su consideración y decisión- el Programa de Objetivo Nacional para revitalizar y desarrollar la cultura y el pueblo vietnamita; e implementar sincrónicamente la reforma de la política salarial a partir del 1 de julio de 2024.

El Parlamento y el sistema político continúan mejorando y construyendo un aparato estatal racionalizado que funcione con eficacia y eficiencia, superando hábilmente la situación de presión, evasión, miedo a los errores y a la responsabilidad de una parte de los funcionarios y empleados públicos, endureciendo la disciplina administrativa y la disciplina del funcionariado. También, promoverán aún más la prevención y el combate a la corrupción, la negatividad, el despilfarro y los intereses grupales.

Todos tienen como objetivo despertar los potenciales y recursos, creando un nuevo impulso para el desarrollo rápido y sostenible del país.

Reportero: ¿Podría compartir sobre el trabajo de la diplomacia parlamentaria y los nuevos requisitos y tareas establecidos en el período actual, especialmente la promoción del “poder blando” de la diplomacia parlamentaria, al servicio del desarrollo económico y la integración internacional del país en el nuevo período?

Presidente de la Asamblea Nacional Vuong Dinh Hue: Junto con los logros de la política exterior del país, las actividades del Parlamento en materia de asuntos exteriores en los últimos tiempos no sólo han sido vibrantes, sino que también han mejorado en calidad. Hemos "promovido fuertemente las características de relaciones exteriores del Estado y también de la diplomacia popular". Se puede afirmar que el 2023 fue un año con éxito destacado de la diplomacia parlamentaria.

Se registraron más de 10 delegaciones del presidium de la Asamblea Nacional/Parlamento de países que realizaron visitas oficiales a Vietnam y muchos viajes de trabajo de dirigentes de la AN a otras naciones para participar en foros multilaterales; muchos acuerdos internacionales fueron firmados o renovados entre la Asamblea Nacional de Vietnam y sus similares de otros países.

Las actividades bilaterales de relaciones exteriores se centraron en fortalecer los vínculos con los naciones vecinas; profundizar los lazos con países socios estratégicos; promover vínculos sustanciales con socios de cooperación y amigos tradicionales, y mejorar la confianza con otros socios.

Las actividades de relaciones exteriores de la AN han convertido la diplomacia parlamentaria en un importante canal político exterior, una fuente de fortaleza para promover las relaciones de cooperación profundas y efectivas con otros países, mejorando así la posición de Vietnam.

En la diplomacia parlamentaria multilateral, la AN ha participado activa y proactivamente con la disposición de "contribuir y dar forma a las reglas del juego comunes" e "iniciar y liderar" nuevas iniciativas en los foros interparlamentarios internacionales y regionales como la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA).

Un ejemplo reciente es el éxito de la IX Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios con el tema: "El papel de la juventud en la promoción de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible a través de la transformación digital y la innovación". La cita adoptó la Declaración Conjunta, la primera de la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP después de nueve ediciones.

La primera Cumbre de las Asambleas Nacionales de Camboya - Laos - Vietnam se celebró en Laos a principios de diciembre de 2023, en la cual los titulares de los órganos legislativos de los tres países firmaron la Declaración Conjunta. El establecimiento de este mecanismo constituye un hito en la historia de la cooperación parlamentaria y marca la elevación de la colaboración entre los tres parlamentos al más alto nivel.

La magna cita marcó la culminación de los "tres picos triangulares" del mecanismo de cooperación de alto nivel Camboya - Laos - Vietnam, es decir, los Líderes de los tres Partidos, los Primeros Ministros de los tres países y ahora los Presidentes de las tres Asambleas Nacionales, formando un "banco de tres patas": Las políticas y directrices del Partido; la institucionalización y construcción del marco legal y supervisión por parte de la Asamblea Nacional; y la implementación de los Gobiernos para que los tres países: Camboya-Laos-Vietnam, cooperen cada vez más estrechamente.

Nuestra principal tarea es continuar preservando y fortaleciendo un entorno pacífico y estable para desarrollar a la nación hacia los dos objetivos de 100 años (2030 y 2045). Con tal de materializar esa tarea, resulta necesario innovar constantemente, ser creativo y flexible en el pensamiento de la política exterior y en los métodos de implementación, con nuevas ideas y formas de hacer las cosas. El nuevo pensamiento es un enfoque global, multilateral e interdisciplinario, basado en el mantenimiento de la independencia, la autodeterminación, la soberanía y la integridad territorial. Necesitamos seguir promoviendo la escuela diplomática del "bambú vietnamita” imbuida de la identidad, con "raíz sólida, tronco fuerte y ramas flexibles", como lo indicó el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

En ese espíritu, la Asamblea Nacional de Vietnam continúa cultivando las relaciones con sus similares de otros países, los buenos nexos con alianzas parlamentarias amigas y parlamentarios prestigiosos, considerándolo como nuestro "capital político" en los lazos con los órganos legislativos de otros países.

Junto a ello, seguimos impulsando las fortalezas del canal de relaciones exteriores de la Asamblea Nacional, que representa al pueblo; promoviendo conexiones de intercambio "suaves" en cultura, sociedad, educación, juventud, turismo y difundiendo fuertemente la imagen de Vietnam en la región y el mundo.

Las actividades exteriores de la AN también se continúan asociando a la implementación de muchos marcos de cooperación recientemente establecidos, como la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP) en la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), y la ejecución de la Iniciativa "Comunidad de Emisiones Netas Cero de Asia" (AZEC) del gobierno japonés.

Seguimos centrándonos en promover la diplomacia económica, identificándola como una tarea central y una importante fuerza impulsora para el desarrollo, con el espíritu de "tomar a las personas, las localidades y las empresas como el centro del servicio".

La tarea de construir una diplomacia profesional, integral y moderna deviene, a la vez, un requisito urgente y estratégico para las relaciones exteriores y una tendencia inevitable de la diplomacia mundial. La AN seguirá dando alta prioridad al sector diplomático al considerar y regular cuestiones dentro de su competencia.

Junto a esto, la AN continúa implementando de manera proactiva la orietación de elevar las relaciones exteriores multilaterales, especialmente en el marco de la ASEAN - AIPA y ONU – UIP, y está dispuesta a "iniciar y liderar" en cuestiones en las que Vietnam tiene fortalezas y experiencias, como la erradicación de la pobreza, la garantía de la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la igualdad de género y la salud.

En 2023, la población de Vietnam alcanzó los 100 millones, un hito impresionante en el proceso de desarrollo. Después de casi 40 años de innovación, el país tiene un ingreso per cápita promedio y está creciendo rápidamente. El derecho del pueblo al dominio se ejerce a través del Estado de derecho socialista verdaderamente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Se acerca la nueva primavera y quisiera desear a los compatriotas, a los votantes de todo el país y a la comunidad de connacionales en el extranjero un nuevo año lleno de salud, felicidad y éxito. Continuando promoviendo la fuerza de la gran unidad nacional, la iniciativa de todo el sistema político, el compañerismo, los esfuerzos y el entusiasmo del pueblo y la comunidad empresarial. Definitivamente, superaremos las dificultades y desafíos, aprovecharemos las oportunidades y pronto completaremos los objetivos del desarrollo establecidos en la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido.

Reportero: ¡Gracias por concedernos esta entrevista!