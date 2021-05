Hanoi, (VNA) - La Asociación de Víctimas del Agente Naranja /dioxina de Vietnam ( VAVA ) reafirmó su apoyo tanto espiritual como financiero para que Tran To Nga pueda llevar adelante el juicio contra las 14 multinacionales de esa sustancia venenosa utilizada durante la guerra.Así lo destacó el coronel general Nguyen Van Rinh, presidente de la Asociación, tras el reciente veredicto adverso de un tribunal francés sobre este caso.El 10 de mayo, el tribunal de la ciudad francesa de Evry rechazó la demanda de Tran To Nga, una franco-vietnamita de 79 años de edad, contra las empresas químicas que produjeron el Agente Naranja utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra en Vietnam.Al explicar su fallo, el juzgado dijo que esas compañías actuaron bajo las “órdenes” del gobierno de Estados Unidos en búsqueda de “una actividad soberana”. Por lo tanto, el tribunal francés “no tiene autoridad” para juzgar tales acciones.Van Rinh expresó su desacuerdo con el veredicto, diciendo que no fue convincente dado el hecho de que durante el período 1961-1971, el ejército estadounidense roció alrededor de 80 millones de litros de herbicidas, incluido el Agente Naranja, en el sur de Vietnam, las cuales dejaron graves consecuencias para el medioambiente y la salud humana.Como una de los demandantes en los juicios de su organización contra las compañías químicas estadounidenses desde 2004, la vicepresidenta de VAVA, Nguyen Thi Ngoc Phuong, también se mostró contrariada por el fallo.Nacida en 1941, Tran To Nga se vio expuesta al Agente Naranja en 1966 cuando era reportera de la Agencia Informativa de Liberación. Tanto ella como sus hijas padecen enfermedades típicamente vinculadas a la dioxina como trastornos cardíacos, diabetes y asma.Durante más de 10 años de persistir en su demanda para reclamar justicia para ella y millones de víctimas de ese producto químico en Vietnam, Tran To Nga ha captado la atención de la comunidad internacional y miles de personas acompañan su lucha histórica./.