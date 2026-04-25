Aumento de los pedidos de exportación pese a la incertidumbre global

Hanoi (VNA) - A pesar de la persistente incertidumbre en la economía mundial, los exportadores vietnamitas están experimentando un sólido incremento de pedidos hasta el segundo trimestre de 2026, impulsado tanto por la demanda preventiva de los compradores como por las políticas de apoyo implementadas por el Gobierno.



Pedidos confirmados hasta el segundo trimestre



A finales de abril, la empresa C&D Import-Export Co., Ltd., especializada en madera y contrachapado, ya había asegurado pedidos hasta el cierre del segundo trimestre. Según su presidente, Nguyen Tran Luat, los contratos para el tercer trimestre continúan negociándose mes a mes, en lugar de formalizarse mediante acuerdos a largo plazo.



No obstante, en contraste con las inquietudes iniciales, el volumen de pedidos en el segundo trimestre ha aumentado notablemente, debido a que los compradores han optado por acumular inventarios ante el temor de que se prolonguen las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los precios del petróleo y las disrupciones en el transporte marítimo.



Los pedidos de la compañía durante el segundo trimestre casi duplican los del trimestre anterior. En los primeros tres meses del año, la firma exportó alrededor de 350 contenedores de productos, entre ellos madera y contrachapado acabado. Hasta el 21 de abril, los envíos realizados y los contratos firmados ya superaban los 500 contenedores, con previsiones de nuevos pedidos en mayo y junio. Se estima que la producción del segundo trimestre duplique - o incluso supere - los niveles registrados en el primero.



Nguyen Tran Luat atribuyó este impulso a las recientes medidas de apoyo gubernamental, en particular a las reformas en materia crediticia y administrativa. La reducción de las tasas de interés, la agilización de los procedimientos de crédito y la simplificación de los trámites aduaneros han supuesto un respaldo concreto para los exportadores.



Asimismo, señaló que las empresas confían en que continúen los esfuerzos orientados a reducir la burocracia y reforzar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.



Claves del déficit comercial



De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas, Vietnam registró un déficit comercial de 3.640 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, frente a un superávit de 3.570 millones en el mismo período del año anterior. El sector interno acumuló un déficit de 10.730 millones de dólares, mientras que el sector de inversión extranjera (incluido el petróleo crudo) obtuvo un superávit de 7.090 millones.



La directora de la Oficina Nacional de Estadística, Nguyen Thi Huong, explicó que el paso a un déficit comercial responde principalmente al aumento de las importaciones de maquinaria, equipos y materias primas destinadas a la producción.



En este sentido, subrayó que se trata de un fenómeno temporal, vinculado a los ciclos productivos y a factores de precios, que refleja una adaptación activa de las empresas más que un desequilibrio estructural.



En la misma línea, Nguyen Ba Hung, economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo en Vietnam, indicó que la estructura comercial del país sigue dominada por el sector de inversión extranjera, que concentró cerca del 77% de las exportaciones en 2025, frente a algo más del 22% correspondiente a las empresas nacionales.



Añadió que el déficit del primer trimestre responde a un patrón habitual en el que las importaciones crecen a mayor ritmo que las exportaciones, debido al incremento en la compra de insumos para atender futuros pedidos. Aunque aún es prematuro hablar de un cambio estructural, un factor adicional podría ser la recuperación del mercado interno, donde el repunte de la producción, la inversión y el consumo está impulsando una mayor demanda de bienes importados./.

VNA