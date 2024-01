En el evento (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- La Organización Holandesa para el Desarrollo (SNV) organizó hoy un seminario para anunciar el proyecto de transformación de la cadena de valor del arroz para responder al cambio climático y el desarrollo sostenible en la región del delta del Mekong (TRVC).



Se trata de un programa auspiciado por la embajada de Australia en Vietnam con un valor de 16 millones de dólares australianos que SNV, en coordinación con el Ministerio vietnamita de Agricultura y Desarrollo Rural (MADRV), ha implementado en el período 2023-2027 en las provincias sureñas de An Giang, Dong Thap y Kien Giang.



El proyecto TRVC tiene como objetivo apoyar la transición hacia una producción arrocera con bajas emisiones en la región del delta del Mekong sobre unas 200 mil hectáreas y mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores locales, informó su directora Tran Thu Ha.



También, el plan contribuirá a la implementación del proyecto nacional de desarrollo sostenible de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones, asociado al crecimiento verde en la región hasta 2030, continuó.



A su vez, el vicejefe del Departamento de Cultivo del MADRV Le Thanh Tung dijo que el Gobierno de Vietnam se comprometió a reducir las emisiones netas a cero para 2050, demostrando buena voluntad y determinación para contribuir al objetivo verde global.



Por tanto, el programa contribuye a crear motivación para atraer a empresas de la cadena de valor del arroz a participar en la producción sostenible de arroz y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a gran escala en el delta del Mekong.



Mientras, la consejera de Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Australia, Cherie Russell, espera que la producción de arroz en Vietnam prospere de manera ecológica y sostenible, mejorando el acceso de este grano alimentario a mercados de exportación de alto valor donde promueven cada vez más la importación de productos con bajas emisiones de carbono.



El delta del Mekong es una región clave en la producción de arroz de Vietnam. Sin embargo, la producción de arroz en el país indochino, en general, y en el delta del Mekong, en particular, es uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero y representa una alta proporción de las fuentes de emisión.



En los últimos años, los impactos negativos del cambio climático han causado daños a la tierra, los cultivos y las personas, dificultando el cultivo del arroz, reduciendo la productividad y los ingresos de los productores.



El Gobierno de Vietnam ha implementado muchos programas de acción para adaptarse al cambio climático y crear condiciones e infraestructura económica y técnica a favor de mantener y desarrollar de manera sostenible el cultivo de arroz y crear ingresos estables para los agricultores.



El proyecto TRVC se implementará a partir de la cosecha de arroz de verano-otoño de 2024./.

VNA