Bac Giang desarrolla marcas de productos agrícolas claves. (Fuente: baobacgiang.vn)

Bac Giang – La provincia norteña vietnamita de Bac Giang se centrará en la construcción y desarrollo de marcas, la mejora de la competitividad y el valor de los productos agrícolas claves y de OCOP de la localidad, según un funcionario provincial.



El director del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Bac Giang, Duong Thanh Tung, dijo que el gobierno local apoya la construcción de marcas, marcas colectivas, nuevos diseños, embalajes, etiquetas de productos y sellos de trazabilidad. También orienta y crea condiciones para que las cooperativas participen en el Programa “Cada comuna, un producto” (OCOP).



Además, agregó, la provincia realizará las actividades de promoción comercial y acelerará el comercio electrónico para presentar sus productos en los mercados nacionales y extranjeros.



En paralelo, se apoyará a los agricultores para que conecten con las empresas procesadoras, sistemas de consumo de productos, formando gradualmente una red de producción y una cadena de suministro.



En concreto, se formará una red de producción, procesamiento, distribución y compraventa para llevar productos agrícolas limpios a los supermercados dentro y fuera de la provincia.



Según Duong Thanh Tung, desde ahora hasta 2030, Bac Giang ha acelerado la implementación del Programa OCOP, prestando atención al desarrollo del turismo comunitario asociado a las reliquias históricas y culturales locales, los pueblos artesanales tradicionales y los productos OCOP.



Asimismo, la localidad ha fortalecido la aplicación de tecnología digital en la gestión y el comercio de productos para promover gradualmente la marca OCOP de la provincia de Bac Giang en el mercado interno y hacia la exportación.

Procesamiento de lichi en Bac Giang. (Fuente: Departamento de Industria y Comercio)

Durante los últimos tiempos, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Bac Giang ha coordinado con los Departamentos de Industria y Comercio y de Ciencia y Tecnología de la provincia para construir y desarrollar marcas de productos agrícolas principales y potenciales de la localidad.



El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural ha apoyado a los productores para encontrar salidas para productos agrícolas de calidad mediante las actividades de promoción y transformación digital; al mismo tiempo, ha guiado a las personas para que accedan a los canales de comercio electrónico con vistas a satisfacer las necesidades de búsqueda de mercado y aumentar la ventaja competitiva de los productos.



Hasta la fecha, toda la provincia cuenta con 52 productos principales y típicos, entre ellos: ocho productos claves (lichi, pollo, cerdo, naranjas, pomelos, arroz de calidad, verduras, maní, pescado); 14 productos destacados y 30 productos potenciales.



De estos, 40 artículos han sido registrados para protección. Algunos productos como "My Chu" (fideos de arroz), "My Ke" y "lichi Luc Ngan" están protegidos con indicaciones geográficas en Japón, Corea del Sur y Tailandia; el “pollo Yen The” se registró en Singapur, China y Laos; y “lichi Luc Ngan”, en Estados Unidos, Australia y Singapur.



En toda la provincia hay 60 productos agrícolas registrados como marcas, entre ellos: dos indicaciones geográficas, cuatro marcas de certificación y 54 marcas colectivas.



Los productos agrícolas, las aldeas artesanales y los productos OCOP de la provincia de Bac Giang se venden en muchas provincias y ciudades de todo el país. En particular, los productos de lichi Luc Ngan, los fideos de arroz Chu, las verduras y frutas enlatadas no sólo se venden en el país, sino que también se exportan a varios países como Estados Unidos, China, Francia y algunos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). /.